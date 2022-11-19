Köpekler sürüye saldırıp 2 koyunu öldürdü

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Tekin YALÇINKAYA/ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ´ın Karakoçan ilçesinde başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan sürüdeki 2 koyun öldü.

Karakoçan ilçesine bağlı Karapınar köyünde sabah saatlerinde çoban Ruşen Akbulut´un meraya götürmek için ağıldan çıkardığı koyun sürüsüne, yolda başıboş köpekler saldırdı. Sürü dağılırken, köpekler 2 koyunu öldürdü. Saldırıda bazı koyunlar da yaralandı.

Ruşen Akbulut, geçen günlerde de yine köpeklerin saldırısı sonucu 3 koyununun daha öldüğünü söyledi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Elazığ / Karakoçan Tekin YALÇINKAYA

2022-11-19 14:09:30



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