Kamu Başdenetçisi Malkoç: 21'inci yüzyıl Türkiye'nin yüzyılı olacak



Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ, (DHA)KAMU Başdenetçisi Şeref Malkoç, "2023 hedeflerine önemli ölçüde ulaşıldı. 2023'e gelince 2053 vizyonu kondu. 21'inci yüzyıl Türkiye'nin yüzyılı olacak" dedi.

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, bir dizi temasta bulunmak üzere Elazığ´a geldi. Gazetecilerle bir araya gelen Malkoç´a Elazığ Valisi Ömer Toraman, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş ve kurum müdürleri de eşlik etti. Burada konuşan Malkoç, kamu denetçiliği kurumunun Türkiye'nin en yeni ancak en dinamik kurumlarından birisi olduğunu söyledi. Malkoç, "2010 yılındaki anayasa değişikliği ile anayasada yerini almış, 6328 sayılı kanunla tüzel kişiliğini kazanmış ve 2013 yılından beri faaliyetlerini sürdürüyor. Nedir bu kurumun görevi? Kurumun görevi idare ile vatandaş arasında bir sorun, sıkıntı, bir anlaşmazlık, itilaf, uyumsuzluk çıktığında mahkemeye gitmeden bu konular çözülsün diye ihdas edilmiş bir kurum, bunun dünyadaki yaygın adı ombudsmanlık. Onun için devleti yönetenlerimiz, büyüklerimiz hem Türkiye'nin refahı, huzuru, gelişmesi için hem de dünyada adalet ve barış için hedef koydular. Bundan 10 yıl önce 2023 hedeflerini koydular. 2023 dediğimiz ne zaman? Önümüzdeki yıl değil mi, geldi yani. Bu hedeflere önemli ölçüde ulaşıldı. 2023'e gelince 2053 vizyonu kondu. Nedir o? O da somutlaştırıldı, 21'inci yüzyıl Türkiye'nin yüzyılı olacak" diye konuştu.

Malkoç, konuşmaların ardından 'Ombudsmanlık ve Türkiye´nin 2023 Hedefleri' konferansıyla 'Ombudsman Elazığlılarla Buluşuyor' programında soru-cevap eşliğinde söyleşide bulundu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ

2022-11-23 17:20:40



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.