Elazığ´da 36 kilo esrara 3 tutuklama

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Tekin YALÇINKAYA/ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ´da polisin durdurduğu iki araçta yapılan aramada 36 kilo 932 gram esrar ele geçirildi, gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlar Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uygulama noktasında birlikte hareket ettikleri değerlendirilerek durdurulan iki araçta narkotik köpeği Alex ile yapılan aramada 36 kilo 932 gram esrar, uyuşturucu madde öğütmeye yarayan aparat, 1 tabanca ile 5 mermi ele geçirdi. Şüpheliler N.T. (41), A.Ş.T. (24) ve M.E. (25) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ Tekin YALÇINKAYA

2022-11-27 12:19:15



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