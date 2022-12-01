Elazığ'da kurtlar, ağıla girip 53 koyunu öldürdü

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Nursel ŞENGEZER/ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ'ın Karakoçan ilçesi Durmuş köyünde, kurtların saldırdığı ağıldaki 53 koyun öldü, 10'u yaralandı.

Durmuş köyü Uysal mezrasında dün gece, Hamit Bingöl'e ait ağıldaki koyunlara kurtlar saldırdı. Çoğu kaçan koyunlardan 53'ü öldü, 10'u da yaralandı. Hamit Bingöl, sabah erken saatte ağıla geldiğinde kapının açık olduğunu, çadırın içinde ve çevresinde 53 koyunun öldüğünü tespit etti. Bingöl, ölen koyunların çoğunun gebe olduğunu ifade ederek, "Bir ay sonra doğuracaklardı. Zararımız çok" dedi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ / Karakoçan Nursel ŞENGEZER

2022-12-01 16:50:51



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