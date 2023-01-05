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Şehit polis memuru Fethi Sekin, mezarı başında anıldı

DHA

Şehit polis memuru Fethi Sekin, mezarı başında anıldı


Ahmet ÇÖTELİ-Tekin YALÇINKAYA/ELAZIĞ, (DHA)İZMİR´de 6 yıl önce adliyeye yönelik terör saldırısını önleyen, mermisi bitinceye kadar teröristlerle çatışarak şehit olan polis memuru Fethi Sekin, Elazığ´ın Baskil ilçesindeki mezarı başında düzenlenen törenle anıldı. 
İzmir Adliyesi'ne yönelik 5 Ocak 2017'de PKK'lı teröristlerin düzenlediği bombalı ve uzun namlulu saldırıyı önleyen, mermisi bitince teröristlerin açtığı ateşle şehit olan İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi'nde Motosikletli Şahinler Timi'nde görevli polis memuru Fethi Sekin, Baskil ilçesindeki mezarı başında düzenlenen programla anıldı. Anma programına Vali Ömer Toraman, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Evren, İl Emniyet Müdürü Celal Sel, siyasi parti temsilcileri, Şehit Fethi Sekin'in yakınları ve vatandaşlar katıldı. Programda Kuran-ı Kerim okunarak, İl Müftüsü İrfan Üstündağ tarafından dua edildi. Daha sonra Elazığ Belediyesi tarafından şehidin anısına yaptırılan Şehit Polis Fethi Sekin Külliyesi´nde konuşmalar yapıldı.
`BÖYLE BİR İNSANIN KARDEŞİ OLMAK SON DERECE GURUR VE ONURLU´
Şehit Fethi Sekin´in kız kardeşi Fikriye Sekin, ağabeyinin çok onurlu bir davranışta bulunduğunu söyledi. Kardeşiyle gurur duyduğunu ifade eden Sekin, şunları söyledi:
"Bu dünyada hepimiz geçiciyiz ve ahirete bir gün intikal edeceğiz. O intikal bazen çok kötü şekilde olabilir ama bazı insanlar için de o gün kişinin düğünüdür. Fethi ağabeyim, başta Allah'ın rızasını daha sonra peygamber efendimizin sevgisini, ondan sonra da devletimizin vatansever insanların övüncünü kazandı. Böyle bir insanın kardeşi olmak son derece gurur ve onurlu. 2023 devletimizin kuruluşunun yüzüncü yıl dönümü. Yüzüncü yıl dönümünde geçmişe baktığımız zaman devlet kurulmadan önce çok fazla şehit verdik ve devlet o şekilde elde edildi. Fethi ağabeyim de devlet gideceğine, bir sürü insanın canı gideceğine, adliye yerle bir olacağına, terör örgütleri sevineceğine canını feda etti. Çok da anlamlı, onurlu bir davranışta bulundu. Acısı çok fazla var, 3 çocuğu yetim kaldı, kardeşleri olarak yüreğimiz çok buruk kaldı. Babam her yerde `vatan sağ olsun´ diyordu. Çünkü vatanımız kutsal değerlere sahip. 100 yıl önce Seyit Onbaşı ne ise ve 100 yıl sonra hala Seyit Onbaşı'yı biliyorsak bir 100 yıl sonra da Fethi ağabeyim inşallah o şekilde anılacaktır." 
`ATALARINDAN DEVRALDIĞI VAZİFESİNİ LAYIKIYLA YERİNE GETİRDİ´
Vali Ömer Toraman ise, Fethi Sekin´in teröristlerin saldırılarına göğsünü siper ettiğini belirterek, "Fethi Sekin kardeşimiz de atalarından devraldığı mirasın hakkını teslim ederek, teröristlerin saldırılarına göğsünü siper ederek, onları bertaraf edip vazifesini layıkıyla yerine getirdi. Allah razı olsun, mekanını cennet etsin. Türk milleti, devleti, bayrağı, ezanı olmadan yaşamayı kendine zul kabul eder. Hürriyetini ve bağımsızlığını kaybetmemek için her türlü fedakarlıkta bulunur. İnşallah bundan sonra da aynı şuurla, aynı birlik ve beraberlik ruhuyla, aynı mücadele azmiyle art niyetli olanlara karşı dimdik ayakta durmaya devam edeceğiz" dedi.
DOĞDUĞU EV BABASININ VEFATINDAN SONRA KULLANILMADI 
Şehit Fethi Sekin´in 1973 yılında Baskil ilçesinin Doğancık köyünde doğduğu ve büyüdüğü ev, geçen kasım ayında babası Mehmet Zeki Sekin'in vefatından sonra kullanılmadı. Dayısı Hikmet Kürüm, Şehit Sekin´in lise yıllarına kadar bu evde kaldığını söyleyerek, lise dönemlerinde yaptığı resimleri gösterdi. Kürüm,  "Orada en az 300 kişinin canını kurtardı. Zaten aracı fark eder etmez kendisi çatışmaya başlamış. Bire bir çatışarak, teröristin birini öldürdü. Kendi mermisi bittikten sonra, yedek şarjörü almak üzere açık alana giderken diğer terörist arkadan ateş ederek yeğenimi şehit etti. Hüznümüz hiç eksilmedi, hatta artarak devam ediyor. Bu öyle bir hüzün ki beraberinde çok fazla gururu getiriyor. Allah ve Peygamber sevgisinden sonra üçüncü sırada bizim için vatan sevgisi geliyor. Biz hiçbir zaman dünya üzerindeki başka devletlere benzemiyoruz. Tabii ki acımız büyüktür, ama onurumuz da büyüktür. İzinlerini hep burada geçirdi. Gelir annesini, babasını gördükten sonra, mutlaka benim de ziyaretime gelirdi. Misafirim olurdu. Beraber zaman geçirdik. Buraya beraber de geldik, zaman geçirdik. Yani öyle çok neşeli bir hali vardı. Herkese faydalı yardımcı olmak isterdi. Özverili bir karaktere sahipti. Rabbim ona şahadet şerbetini nasip etti. Rabbim nasip etmese benim yeğenim o diğer terörist de etkisiz hale getirebilirdi. Ama Rabbim, o güzel gönlüne göre, şahadet şerbetini nasip etti. Bundan biz onurluyuz diye konuştu. (DHA)
DHA-Genel Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ, Tekin YALÇINKAYA
2023-01-05 15:20:07

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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