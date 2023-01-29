Buz tutan yolda drift atan sürücü kamerada

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Tekin YALÇINKAYA/ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ´da park halindeki araçların da bulunduğu sokakta buz tutan yolda drift yapan sürücü cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Elazığ´da plakası öğrenilemeyen otomobilin sürücüsü, Yemişlik Mahallesi TOKİ 3. Etap´ta, park halinde araçların da bulunduğu cadde üzerinde, kar yağışının ardından buz tutan yolda drift yaptı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, bir süre drift yaptıktan sonra park eden sürücü bölgeden ayrıldı. (DHA)

DHA-Genel Türkiye-Elazığ Tekin YALÇINKAYA

2023-01-29 20:14:06



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