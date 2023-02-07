Kahramanmaraş'ta 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde 2 deprem; 5 bölge sallandı, çok sayıda ilde yıkım var (26)

Hangi illerde, kaç şiddetinde deprem oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



ELAZIĞ´DAKİ ENKAZ ÇALIŞMASINDA DOĞALGAZ SIZINTISI

Kahramanmaraş´ta meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremin ardından Elazığ´da boşaltılan ve 7.6 büyüklüğündeki ikinci depremde çöken binanın enkazında arama kurtarma çalışmaları devam ederken, doğalgaz sızıntısı meydana geldi. Ekipler, panik dolu anlar yaşarken çalışmalara ara verildi. Bölgeye sevk edilen doğalgaz ekiplerinin çalışması sürüyor. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ Tekin YALÇINKAYA, Ahmet ÇÖTELİ

2023-02-07 01:33:11



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.