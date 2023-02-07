Kahramanmaraş'ta 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde 2 deprem; 5 bölge sallandı, çok sayıda ilde yıkım var (30)

Hangi illerde, kaç şiddetinde deprem oldu?

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ELAZIĞ´DA ENKAZDAKİ SON KİŞİ ÇIKARILDI

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde meydana gelen 7.6 büyüklüğündeki depremin ardından Elazığ'da boşaltılan 6 katlı apartmanın yıkılmasıyla enkaz altında kalan Ali Şara´nın (65) cansız bedenine ulaşıldı. Enkaz altında başka kimsenin olmadığını belirleyen ekipler, arama-kurtarma faaliyetlerini sona erdirdi. (DHA)Tekin YALÇINKAYA/ELAZIĞ, (DHA)-DHA-Genel Türkiye-Elazığ Tekin YALÇINKAYA

2023-02-07 05:10:16



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