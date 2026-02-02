Habertürk
        Keban'da yarıyıl tatili sonrası ilk ders zili çaldı

        Keban'da yarıyıl tatili sonrası ilk ders zili çaldı

        Elazığ'ın Keban ilçesinde yarıyıl tatilinin ardından eğitim öğretim yılının ikinci dönemi başladı.

        Giriş: 02.02.2026 - 14:11 Güncelleme: 02.02.2026 - 14:15
        Keban'da yarıyıl tatili sonrası ilk ders zili çaldı
        Elazığ'ın Keban ilçesinde yarıyıl tatilinin ardından eğitim öğretim yılının ikinci dönemi başladı.


        İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 2025-2026 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi, "Bayrak Sevgisi" temasıyla Başladı.

        Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin imzasıyla 81 ile gönderilen yazı doğrultusunda okullarda bayrağın tarihi, milli ve manevi değerine ilişkin bilgilendirme çalışmaları yapıldı.

        İlçede okul binaları Türk bayrakları ile donatıldı, bayrak sevgisi temalı resim, şiir, kompozisyon, afiş yarışmaları ile sergiler, sanatsal ve kültürel çalışmalar düzenlendi.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

