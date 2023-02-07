Hangi illerde, kaç şiddetinde deprem oldu?

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ELAZIĞ´DA ENKAZDAKİ SON KİŞİ ÇIKARILDIKahramanmaraş'ta 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde 2 deprem; 5 bölge sallandı, çok sayıda ilde yıkım var (30)Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde meydana gelen 7.6 büyüklüğündeki depremin ardından Elazığ'da boşaltılan 6 katlı apartmanın yıkılmasıyla enkaz altında kalan Ali Şara´nın (65) cansız bedenine ulaşıldı. Enkaz altında başka kimsenin olmadığını belirleyen ekipler, arama-kurtarma faaliyetlerini sona erdirdi. (DHA)Görüntü Dökümü

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Enkazın olduğu alan

Ekiplerin çalışma yapması

Enkaz altına kalan kişinin çıkarılması

Ambulansa bindirilmesi

Genel ve detay görüntülerHaber-Kamera: Tekin YALÇINKAYA/ELAZIĞ,(DHA)DHA-Gündem Türkiye-Elazığ Tekin YALÇINKAYA

2023-02-07 05:16:26



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