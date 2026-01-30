Elazığ'da sokakta havaya açılan ateş sonucu 1 kişi yaralandı
Elazığ'da sokakta havaya rastgele ateş açılması sonucu bir kişi yaralandı.
Elazığ'da sokakta havaya rastgele ateş açılması sonucu bir kişi yaralandı.
Sürsürü Mahallesi Elmalı Sokak’ta kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, silahla havaya rastgele ateş açtı.
Bu sırada sokakta yürüyen bir kişi, silahtan çıkan kurşunun isabet etmesi sonucu yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı, ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis ekipleri, havaya rastgele ateş açan kişinin kimliğinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlattı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.