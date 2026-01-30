Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Yerel Haberler Elazığ Haberleri Haberleri

        Elazığ'da sokakta havaya açılan ateş sonucu 1 kişi yaralandı

        Elazığ'da sokakta havaya rastgele ateş açılması sonucu bir kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2026 - 18:42 Güncelleme: 30.01.2026 - 18:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        Elazığ'da sokakta havaya açılan ateş sonucu 1 kişi yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Elazığ'da sokakta havaya rastgele ateş açılması sonucu bir kişi yaralandı.

        Sürsürü Mahallesi Elmalı Sokak’ta kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, silahla havaya rastgele ateş açtı.

        Bu sırada sokakta yürüyen bir kişi, silahtan çıkan kurşunun isabet etmesi sonucu yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralı, ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

        Polis ekipleri, havaya rastgele ateş açan kişinin kimliğinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlattı.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İran AB ordularını "terörist" ilan edecek
        İran AB ordularını "terörist" ilan edecek
        Kuvvetli yağış Adana ve Mersin’i vurdu
        Kuvvetli yağış Adana ve Mersin’i vurdu
        Jhon Duran'ın yeni adresini duyurdular!
        Jhon Duran'ın yeni adresini duyurdular!
        Shakhtar’ın Brezilyalıları HT Spor'a konuştu!
        Shakhtar’ın Brezilyalıları HT Spor'a konuştu!
        30 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        30 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        "Ulaşımda çağ atlattık"
        "Ulaşımda çağ atlattık"
        Trump'ın Fed başkan adayı belli oldu
        Trump'ın Fed başkan adayı belli oldu
        İstanbul'da kritik görüşme: Bakan Fidan Arakçi ile bir arada
        İstanbul'da kritik görüşme: Bakan Fidan Arakçi ile bir arada
        Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu!
        Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan İran lideriyle görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan İran lideriyle görüştü
        Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oldu!
        Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oldu!
        20 kişilik ekibin zorlu kar mücadelesi
        20 kişilik ekibin zorlu kar mücadelesi
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Veysel Şahin'in malvarlıklarına el konuldu
        Veysel Şahin'in malvarlıklarına el konuldu
        Galatasaray’da Pape Gueye transferi rafa kalktı!
        Galatasaray’da Pape Gueye transferi rafa kalktı!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Altın ve gümüşte çok sert düşüş
        Altın ve gümüşte çok sert düşüş
        En uzunu '23 harf'li! İşte en ilginç köy isimleri
        En uzunu '23 harf'li! İşte en ilginç köy isimleri
        Dramın altından deprem çıktı
        Dramın altından deprem çıktı
        Az kaldık, çok harcadık
        Az kaldık, çok harcadık

        Benzer Haberler

        Çevreye rastgele ateş etti, 1 kişiyi yaraladı
        Çevreye rastgele ateş etti, 1 kişiyi yaraladı
        Kendisinden haber alınmayan şahıs, evde ölü bulundu
        Kendisinden haber alınmayan şahıs, evde ölü bulundu
        Elazığ'da hayvancılık altyapısı yerinde incelendi
        Elazığ'da hayvancılık altyapısı yerinde incelendi
        Elazığ'da trafik kazası: 1 yaralı
        Elazığ'da trafik kazası: 1 yaralı
        Zabıtadan kaçan dilenciler cami tuvaletinde yakalandı
        Zabıtadan kaçan dilenciler cami tuvaletinde yakalandı
        Jeoloji ve jeofizik sektörü Elazığ TSO'da buluştu
        Jeoloji ve jeofizik sektörü Elazığ TSO'da buluştu