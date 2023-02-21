Karakoçan´da depremden ağır hasar gören 11 bina boşaltıldı



Nursel ŞENGEZER/KARAKOÇAN (Elazığ), (DHA)ELAZIĞ´ın Karakoçan ilçesinde Kahramanmaraş merkezli depremlerde hasar alan 11 bina, yapılan incelemenin ardından boşaltıldı. Bina sakinleri ilçedeki yurt ve pansiyonlara yerleştirildi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen iller arasında yer alan Elazığ´ın Karakoçan ilçesinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada 11 bina `ağır hasarlı´ olarak tespit edildi. Kaymakam Abdullah Şahin´in başkanlığında toplanan komisyon kararı ile binaların tahliyesine karar verildi. Boşaltılan binaların sakinlerinden kalacak yeri olmayan ev sahipleri, Kaymakamlık tarafından yurt ve pansiyonlara yerleştirildi. (DHA)

DHA-Genel Türkiye-Elazığ / Karakoçan Nursel ŞENGEZER

2023-02-21 19:30:10



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