Karakoçan´da depremden ağır hasar gören 11 bina boşaltıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karakoçan´da depremden ağır hasar gören 11 bina boşaltıldı

DHA

Karakoçan´da depremden ağır hasar gören 11 bina boşaltıldı


Nursel ŞENGEZER/KARAKOÇAN (Elazığ), (DHA)ELAZIĞ´ın Karakoçan ilçesinde Kahramanmaraş merkezli depremlerde hasar alan 11 bina, yapılan incelemenin ardından boşaltıldı. Bina sakinleri ilçedeki yurt ve pansiyonlara yerleştirildi. 
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen iller arasında yer alan Elazığ´ın Karakoçan ilçesinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada 11 bina `ağır hasarlı´ olarak tespit edildi. Kaymakam Abdullah Şahin´in başkanlığında toplanan komisyon kararı ile binaların tahliyesine karar verildi. Boşaltılan binaların sakinlerinden kalacak yeri olmayan ev sahipleri, Kaymakamlık tarafından yurt ve pansiyonlara yerleştirildi. (DHA)
 DHA-Genel Türkiye-Elazığ / Karakoçan Nursel ŞENGEZER
2023-02-21 19:30:10

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Depremzedeler tedavi gördükleri hastanede yaşadıklarını anlattı
YEREL HABERLER Depremzedeler tedavi gördükleri hastanede ...
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Diyarbakır'da esnaf ziyareti gerçekleştirdi
YEREL HABERLER Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Diyarbakır'da esnaf ...
Elazığ'da 3,5 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
YEREL HABERLER Elazığ'da 3,5 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Depremle 2020 yılında sarsılan Elazığ, afetzedelere kucak açtı
YEREL HABERLER Depremle 2020 yılında sarsılan Elazığ, afetzedelere ...
ELAZIĞ 4.6'LIK DEPREMLE SALLANDI
YEREL HABERLER ELAZIĞ 4.6'LIK DEPREMLE SALLANDI
Elazığ 4.6'lık depremle sallandı
YEREL HABERLER Elazığ 4.6'lık depremle sallandı
Elazığ'daki sivil toplum kuruluşlarından deprem bölgesine destek
YEREL HABERLER Elazığ'daki sivil toplum kuruluşlarından deprem ...
Elazığ'da depremde ağır hasar gören binadan hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Elazığ'da depremde ağır hasar gören binadan hırsızlık ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.