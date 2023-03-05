Elazığ´da 4 bin 462 bina ağır hasarlı



Tekin YALÇINKAYA/ELAZIĞ, (DHA)KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerden etkilenen Elazığ´da devam eden hasar tespit çalışmalarında, incelenen 19 bin 609 binadan 4 bin 462´sinin ağır hasarlı olduğu belirlendi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Elazığ´da, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerinin, hasar alan konutların tespit çalışmalarında, il genelinde bugüne kadar 19 bin 609 konutta inceleme yapıldı. İncelenen binaların 4 bin 462´sinin ağır hasarlı, 54´ünün acil yıkılacak, 409´unun orta hasarlı, 6 bin 116´sının az hasarlı, 8 bin 568´inin de hasarsız olduğu tespit edildi. Ekiplerin hasar tespit çalışmalarının devam ettiği belirtildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Elazığ Tekin YALÇINKAYA

2023-03-05 18:50:03



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