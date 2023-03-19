Tartıştığı oğlunu ve gelinini pompalı tüfekle vurdu



Tekin YALÇINKAYA/ ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ´da S.G., evde tartıştığı oğlu M.G. ile gelini B.G.´yi pompalı tüfekle vurup, yaraladı. Olaydan sonra kaçan S.G. yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, dün akşam merkeze bağlı Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. S.G., oğlu M.G. ve gelini B.G. ile bilinmeyen bir nedenle tartıştı. S.G. tartışmanın büyümesi üzerine evdeki pompalı tüfekle oğluna ve gelinine ateş etti. Saçmaların isabet ettiği M.G. ve B.G. yaralandı. S.G. kaçarken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. S.G. polisin çalışmasıyla, olayda kullandığı silahla gözaltına alındı. S.G.´nin emniyetteki işlemleri devam ediyor. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Elazığ Tekin YALÇINKAYA

2023-03-19 14:10:07



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