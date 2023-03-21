Elazığ'da silahlı-bıçaklı kavga: 2 yaralı



Ahmet ÇÖTELİTekin YALÇINKAYA/ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ'da, kavgada silah ve bıçakla yaralanan 2 kişi, hastanede tedaviye alındı.

Olay, saat 11.00 sıralarında, Rüstempaşa Mahallesi Adnan Orakçıoğlu Caddesi'nde meydana geldi. F.T. ile S.C. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma, tabanca ve bıçağın kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada F.T. tabancayla, S.C. ise bıçakla yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye sevk edilirken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ, Tekin YALÇINKAYA

2023-03-21 13:46:38



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