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Elazığ´da nesli tehlikedeki dağ keçileri sürü halinde görüntülendi

DHA

Elazığ´da nesli tehlikedeki dağ keçileri sürü halinde görüntülendi


Nursel ŞENGEZER/KARAKOÇAN (Elazığ), (DHA)ELAZIĞ'ın Karakoçan ilçesinde nesli tehlike altında olan sürü halindeki dağ keçileri, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Karakoçan ilçesine bağlı Bardaklı köyü kırsalında minibüs şoförü Atilla Öztürk, dönüş yolunda ormanlık alanda nesli tükenme tehlikesi altında olan dağ keçilerini otlanırken fark etti. O anları cep telefonu kamerası kayıt altına alan Öztürk, dağ keçilerinin yüksek kesimlerde, kalabalık gruplar halinde dolaştıklarını belirterek, "Özellikle yöre insanları civar köylerde dağ keçilerini koruyorlar. Onlara zarar vermiyorlar, ürkütmüyorlar. Kaçak avcılar geldiğinde jandarmaya haber veriyorlar" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Elazığ / Karakoçan Nursel ŞENGEZER
2023-03-21 19:37:02

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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