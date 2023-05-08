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Nursel ŞENGEZER/KARAKOÇAN (Elazığ), (DHA)ELAZIĞ´ın Karakoçan ilçesinde Ali Haydar Çakın (61), yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

Karakoçan ilçesi Okçular Köyü Dolan Mezrası´nda Evinde yalnız yaşayan Ali Haydar Çakın´dan 2 gündür haber alamayan yakınları, jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine adrese giden jandarma ekibi, girdikleri evde Çakın´ı hareketsiz halde yatarken buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Çakın´ın hayatını kaybettiği belirlendi. Çakın´ın cansız bedeni, otopsi için morga kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ / Karakoçan Nursel ŞENGEZER

2023-05-08 22:31:44



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