Elazığ´da İBB´nin yapımını üstlendiği okul inşaatında yangın

Tekin YALÇINKAYA/ ELAZIĞ, (DHA)İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı üstlenilen Elazığ´daki okul inşaatında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında maddi hasar oluştu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından alınan meclis kararıyla, 2022 yılının Eylül ayında yapımına başlanan Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi´nin inşaat alanındaki konteynerda, iddiaya göre elektrik aksamından kaynaklı yangın çıktı. İhbarla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kontrol altına alınarak söndürülen yangında maddi hasar oluştu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ Tekin YALÇINKAYA

2023-08-12 18:39:07