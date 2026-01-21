Habertürk
        Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

        Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.01.2026 - 23:21 Güncelleme: 21.01.2026 - 23:21
        Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, batı illerine yüklü miktarda uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine belirlenen 2 adrese operasyon düzenledi.

        Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Yapılan aramalarda 30 kilo 800 gram eroin, 44 gram metamfetamin, 4 ruhsatsız tabanca, 183 fişek, 2 ruhsatsız tüfek, 2 hassas terazi ile 19 bin 500 avro ve 10 bin lira ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

