Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Elazığ Haberleri Haberleri

        Terör örgütü YPG/SDG yandaşlarının Türk bayrağına saldırısına Elazığ'daki üniversitelilerden tepki

        Elazığ'da üniversite öğrencileri, terör örgütü YPG/SDG yandaşlarının Nusaybin-Kamışlı sınır hattında Türk bayrağına yönelik saldırısına tepki gösterdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.01.2026 - 21:58 Güncelleme: 21.01.2026 - 21:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Terör örgütü YPG/SDG yandaşlarının Türk bayrağına saldırısına Elazığ'daki üniversitelilerden tepki
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Elazığ'da üniversite öğrencileri, terör örgütü YPG/SDG yandaşlarının Nusaybin-Kamışlı sınır hattında Türk bayrağına yönelik saldırısına tepki gösterdi.

        Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Şehit Fethi Sekin Kız Öğrenci Yurdu’nda kalan öğrenciler, yurt bahçesinde bir araya gelerek Türk bayrağı açtı, meşale yaktı ve İstiklal Marşı'nı okudu.

        Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türk bayrağına yönelik saldırıyı kınadıklarını söyledi.

        Eren, "Şanlı Türk bayrağımıza yapılan çirkin saldırının ardından tüm Türkiye'de olduğu gibi Elazığ'da da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüze bağlı Şehit Fethi Sekin Kız Öğrenci Yurdu’nda öğrencilerimiz bir bayrak programı gerçekleştirdi. Bu anlamlı programdan dolayı öğrencilerimizi kutluyorum. Bu vatan kolay kurulmadı, şehitlerimizin kanıyla kuruldu." diye konuştu.

        Gençlerin ülkenin geleceği olduğunu vurgulayan Eren, "Atalarımızdan emanet aldığımız bu vatanı, gençlerimizin bugün sergilediği birlik ve beraberlik ruhuyla daha ileriye taşıyacağına inanıyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

        Öğrencilerden Sibel Turhan da sınır hattında Türk bayrağına yönelik saldırıyı şiddetle kınadıklarını belirterek, "Vatanımızın ve milletimizin birlik ve beraberliğini korumak için her zaman hazırız." ifadelerini kullandı.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Haldun Dormen, hayatını kaybetti
        Haldun Dormen, hayatını kaybetti
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        Güllü soruşturmasında Tuğyan'ın eski nişanlısı Kervan gözaltına alındı
        Güllü soruşturmasında Tuğyan'ın eski nişanlısı Kervan gözaltına alındı
        ABD Başkanı Donald Trump: Grönland'ı sadece biz koruyabiliriz
        ABD Başkanı Donald Trump: Grönland'ı sadece biz koruyabiliriz
        21 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        21 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        Yeni görüntüler paylaşıldı
        Yeni görüntüler paylaşıldı
        Kocaeli'de belediye otobüsü şarampole devrildi: 39 yaralı
        Kocaeli'de belediye otobüsü şarampole devrildi: 39 yaralı
        Beşiktaş ayrılığı açıkladı!
        Beşiktaş ayrılığı açıkladı!
        Rekabet Kurumu'ndan TEMU açıklaması
        Rekabet Kurumu'ndan TEMU açıklaması
        BES'te kazanmanın püf noktası
        BES'te kazanmanın püf noktası
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den Türk bayrağı açıklaması: Provokasyonların en ağırıdır, DEM Parti karar vermelidir
        MHP lideri Bahçeli'den Türk bayrağı açıklaması: Provokasyonların en ağırıdır, DEM Parti karar vermelidir
        Koro sanatçısı balkondan düştü
        Koro sanatçısı balkondan düştü
        Kuruçeşme'deki cansız beden Rus yüzücüye ait çıktı!
        Kuruçeşme'deki cansız beden Rus yüzücüye ait çıktı!
        Ankara-Trabzon arası 4.5 saate düşecek
        Ankara-Trabzon arası 4.5 saate düşecek
        Kanada, Davos'a damga vurdu: Masada olmazsak menüde oluruz
        Kanada, Davos'a damga vurdu: Masada olmazsak menüde oluruz
        Faizde 100 baz puan indirim, kredi notunda artış beklentisi
        Faizde 100 baz puan indirim, kredi notunda artış beklentisi
        Beşiktaş'ta Rafa Silva defteri kapandı!
        Beşiktaş'ta Rafa Silva defteri kapandı!
        'Kuzu Kuzu' söylediler
        'Kuzu Kuzu' söylediler
        Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?
        Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?

        Benzer Haberler

        Elazığ'da kardan kapanan 72 köy yolu ulaşıma açıldı
        Elazığ'da kardan kapanan 72 köy yolu ulaşıma açıldı
        Elazığ'da Cip Barajı soğuk havanın etkisiyle dondu
        Elazığ'da Cip Barajı soğuk havanın etkisiyle dondu
        Elazığ'da uyuşturucu tacirlerine büyük darbe: 4 gözaltı Operasyonda 30 kilo...
        Elazığ'da uyuşturucu tacirlerine büyük darbe: 4 gözaltı Operasyonda 30 kilo...
        Cip Baraj Gölü buz tuttu
        Cip Baraj Gölü buz tuttu
        Elazığlı boksör Buse Özgür, WAKO Kick Boks Avrupa Kupası'nda
        Elazığlı boksör Buse Özgür, WAKO Kick Boks Avrupa Kupası'nda
        Elazığ'da 14 yaşındaki çocuk, 'Kunduracı göğsü' hastalığından kurtuldu Kund...
        Elazığ'da 14 yaşındaki çocuk, 'Kunduracı göğsü' hastalığından kurtuldu Kund...