Bakan Kacır: 450 milyon dolar tutarında uluslararası finansman kaynağını ülkemize kazandırdık

Tekin YALÇINKAYA/ELAZIĞ, (DHA)SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Türkiye Deprem Sonrası Ekonomik Canlanma Projesi ile KOBİ'lerimizin güçlenmesi için 450 milyon dolar tutarında bir uluslararası finansman kaynağını ülkemize kazandırdık" dedi.

Bakan Kacır, bir dizi ziyaret ve programlara katılmak için Elazığ´a geldi. AK Parti İl Başkanlığı'nda düzenlenen 'Şehir Buluşmaları' programında konuşan Kacır, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği ve talimatları doğrultusunda son 20 yıldır yaptıkları gibi durmadan ve dinlenmeden çalışacaklarını söyledi. İşletmelere ekonomiye katkı sağlamaları açısından gereken desteği vermeye gayret ettiklerini ifade eden Kacır, "Son 20 yılda Elazığ'daki yatırımlar için 706 yatırım teşvik belgesi düzenledik. 19 milyar 600 milyon liralık yatırım tutarı ile 27 bin vatandaşımıza istihdam imkanı oluşturduk. Bununla birlikte son 20 yılda şehrimizde 2 OSB'mizde 189 parseli üretime geçirdik. 12 bin 250 kişiye bu bölgelerde istihdam sağladık. Tüm parsellerde üretime geçilmesi ile inşallah OSB bölgelerindeki istihdam 22 bin 500 kişiye ulaşacak. Son 20 yılda, Elazığ OSB ve Elazığ Teknova OSB için toplam 351 milyon liralık kredi desteği sağladık. Ayrıca 5 sanayi sitemizde 5 bin 675 kişiye istihdam sağladık. Sanayi sitelerimiz için 140 milyon lira kredi imkanı sunduk. İktidarlarımız döneminde son 20 yılda, 5 bin 571 işletmemize 472 milyon liradan fazla destek sağladık. Öte yandan Fırat Kalkınma Ajansı'mız ile şehrimizin ve bölgemizin yerel potansiyelini harekete geçirmek adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bugüne dek Fırat Kalkınma Ajansı'mız 223 proje için 360 milyon liralık kaynak sağladı. DAP Bölge Kalkınma İdaremiz ile son 10 yılda şehrimizde 164 projeye 437 milyon lira katkı sunduk. Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı kapsamında 9 projeye 196 milyon lira destek verdik. Çalışan ve Üreten Gençler Programı (ÇÜGEP) kapsamında, Baskil, Karakoçan, Keban ve Kovancılar ilçelerinde 900 kişiye istihdam sağlayacak, 31 milyon lira bütçeli, 9 bin metrekarenin üzerinde kapalı alana sahip tekstil üretim fabrikalarını inşa ettik. Bunlarla birlikte Sertifikalı Fide Üretim Merkezi, Süt Soğuk Zinciri, Badem Kırma, İşleme ve Paketleme Tesisi, Engelsiz Yaşam Merkezi gibi projelerle vatandaşımıza üretme imkanı sunduk" dedi.

'ULUSLARARASI FİNANSMAN KAYNAĞINI ÜLKEMİZE KAZANDIRDIK'

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin ardından KOBİ'lerin güçlenmesi için desteklerin verildiğini anlatan Kacır, "Deprem sonrasında KOBİ'lerimizin hızlı toparlanmaları adına bütün işletmelerimizin KOSGEB'e olan 2023 yılı borçları ile hayatını kaybeden işletmecilerin tüm borçlarını sildik. Depremde zarar görmüş iş yerleri için ilk yılı geri ödemesiz olmak üzere 36 ay vadeli Acil Destek Programı'nı uygulamaya koyduk. Elazığ'da bu kapsamda 327 işletmemize destek sağladık. 104 milyon liralık kredi hacmi oluşturduk. KOBİGEL Destek Programı kapsamında yine 42 işletmemize Elazığ'da 53 milyon lira sunduk. Türkiye Deprem Sonrası Ekonomik Canlanma Projesi ile KOBİ'lerimizin güçlenmesi için 450 milyon dolar tutarında bir uluslararası finansman kaynağını ülkemize kazandırdık. Bu finansman ile hasar derecesine bağlı olarak ve firma ölçeğine göre Elazığ'daki işletmelere 150 bin liradan 400 bin liraya kadar faizsiz finansman desteği sağlayacağız" diye konuştu.

'ÜLKEMİZİ DAHA DA İLERİYE TAŞIMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

Milli teknoloji hamlesini hatırlatan Kacır, şunları söyledi:

"Depremden zarar gören kadınlarımıza uygulamalı tekstil eğitimleri ile gençlerimize robotik ve kodlama eğitimleri sunduk. Dezavantajlı Kişilerin İşgücü Piyasasına Sürdürülebilir Entegrasyonu Operasyonu Projesi ile gençlerimize mesleki beceri geliştirme eğitimleri ile psikolojik destek ve kariyer danışmanlığı imkanı sunduk. Türkiye'nin teknoloji üssü olma yolundaki yürüyüşünde, Elazığlı gençlerimizin de yer alması adına sorumluluktan kaçınmadık. CODE-23 Fırat Yazılım Atölyesi Projesi ile geleceğin yazılımcılarını Elazığ'da yetiştiriyoruz. Fırat Teknokent'te genç girişimcilerimiz için ön kuluçka ve kuluçka merkezleri oluşturduk. Elazığ'da KOSGEB Girişimcilik Destekleri kapsamında son 10 yılda 2 bin 74 girişimcimize 57 milyon lira destek verdik. Bu girişimcilerimizin içinde 770 kadın, 910 genç girişimcimiz olduğunu belirtmek isterim. 'Türkiye Yüzyılı'nda, milli teknoloji hamlesi hedeflerimiz doğrultusunda, ülkemizi daha da ileriye taşımaya devam edeceğiz. 'Türkiye Yüzyılı'; huzurun, güven ve istikrarın, üretimin, verimliliğin, teknolojinin, kalkınmanın, geleceğin ve gençlerin yüzyılı olacak. 'Türkiye Yüzyılı', kadınların yüzyılı olacak. Cumhurbaşkanı'mızın bizlere çizdiği vizyon istikametinde, durmadan, duraksamadan, yorulmadan koşmaya devam edeceğiz. Allah'ın izniyle daha nice eserleri şehirlerimize, ülkemize kazandıracağız."(DHA)DHA-Politika Türkiye-Elazığ Tekin YALÇINKAYA

2023-08-28 13:05:55