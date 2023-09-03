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        Fıstık ezme makinesine elini kaptıran çocuğun 5 parmağı koptu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.09.2023 - 15:14 Güncelleme: 03.09.2023 - 15:15
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        Fıstık ezme makinesine elini kaptıran çocuğun 5 parmağı koptu
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        Tekin YALÇINKAYA/ELAZIĞ,(DHA)ELAZIĞ´da çerez fabrikasında fıstık ezme makinesine elini kaptıran M.Ü.´nün (14), 5 parmağı koptu.

        Olay, öğleden sonra saatlerinde Çatalçeşme Mahallesi'ndeki bir iş yerinde meydana geldi. İddiaya göre 14 yaşındaki M.Ü., yardım etmek için gittiği ailesine ait çerez fabrikasında, fıstık ezme makinesine elini kaptırdı. Makinenin hızla dönen parçalarının elini sıkıştırdığı M.Ü´nün sesini  duyan çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık, itfaiye, UMKE ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle M.Ü.´nün eli, makineden çıkarıldı. İlk müdahalesinin ardından Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alınan M.Ü.´nün, 5 parmağının koptuğu belirlendi. M.Ü.´nün tedavisi sürerken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.(DHA)

        DHA-Genel Türkiye-Elazığ Tekin YALÇINKAYA

        2023-09-03 15:13:47

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