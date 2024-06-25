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        Tartıştığı kız arkadaşını öldürüp, 7 katlı binanın çatısından atladı

        ELAZIĞ'da Fırat Bulut (26), tartıştığı kız arkadaşı Selen Akpolat'ı (26) tabancayla vurup öldürdükten sonra 7 katlı binanın çatısından atlayarak intihar etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.06.2024 - 15:38 Güncelleme: 25.06.2024 - 15:40
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        Tartıştığı kız arkadaşını öldürüp, 7 katlı binanın çatısından atladı
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        ELAZIĞ’da Fırat Bulut (26), tartıştığı kız arkadaşı Selen Akpolat’ı (26) tabancayla vurup öldürdükten sonra 7 katlı binanın çatısından atlayarak intihar etti.

        Olay, gece saatlerinde Sürsürü Mahallesi'ndeki bir evde meydana geldi. Fırat Bulut ile kız arkadaşı Selen Akpolat arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Bulut, yanında getirdiği tabancayla Selen Akpolat’a ateş etti. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede Akpolat’ın hayatını kaybettiği tespit edildi.

        Olayın ardından kaçan Fırat Bulut, Nailbey Mahallesi Vali Fahri Bey Caddesi'ndeki 7 katlı binanın çatısına çıkıp kendini boşluğa bıraktı. Gelen ekipler, Fırat Bulut’un hayatını kaybettiğini belirledi.

        Bulut ve Akpolat’ın cenazeleri, otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        Galeri
        Galeri
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        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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