Tartıştığı kız arkadaşını öldürüp, 7 katlı binanın çatısından atladı

ELAZIĞ’da Fırat Bulut (26), tartıştığı kız arkadaşı Selen Akpolat’ı (26) tabancayla vurup öldürdükten sonra 7 katlı binanın çatısından atlayarak intihar etti.

Olay, gece saatlerinde Sürsürü Mahallesi'ndeki bir evde meydana geldi. Fırat Bulut ile kız arkadaşı Selen Akpolat arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Bulut, yanında getirdiği tabancayla Selen Akpolat’a ateş etti. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede Akpolat’ın hayatını kaybettiği tespit edildi.