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        Elazığ'da maden işçilerinin talepleri karşılandı, yeniden üretim başladı

        ELAZIĞ'ın Alacakaya ilçesinde işçilerin maaşlarında iyileştirme isteğiyle başlattıkları iş yavaşlatma eyleminin 17'nci gününde Eti Krom A.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.07.2024 - 13:16 Güncelleme: 17.07.2024 - 13:20
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        Elazığ'da maden işçilerinin talepleri karşılandı, yeniden üretim başladı
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        ELAZIĞ'ın Alacakaya ilçesinde işçilerin maaşlarında iyileştirme isteğiyle başlattıkları iş yavaşlatma eyleminin 17'nci gününde Eti Krom A.Ş., talepleri kabul etti. Eylemin 10'uncu gününde üretime ara veren kurum, işçilere verdiği yüzde 15 zam ve yılda 3 maaş ikramiye kararının ardından yeniden üretime geçti.

        Alacakaya ilçesindeki Yıldırım Holding'e bağlı Eti Krom A.Ş. bünyesindeki Kef Maden İşletmesi'nde çalışan bazı işçiler, ücretlerinde iyileştirme ve ikramiye talebiyle 1 Temmuz'dan itibaren iş yavaşlatma eylemi başlattı. Eylemin 10'uncu gününde işçilerle bir araya gelen Eti Krom A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ali Rıza Yıldırım ile işçiler arasında yaşanan tartışmanın ardından, Eti Krom A.Ş.'nin Genel Müdürü Tamer Adanır imzasıyla yayımlanan genelgede, işletmenin ekonomik gerekçelerle aksi karar alınıncaya kadar geçici süreyle kapatılmasına, çalışan işçilerin ücretsiz izne çıkartılmasına karar verildi. Eylemin 17'nci gününde kurum, işçilere yüzde 15 zam ve yılda 3 maaş ikramiye verilmesini önerdi. Teklifin işçiler tarafından kabul edilmesiyle işletmede yeniden üretim başladı.

        'EYLEM MUTLU SONLA NETİCELENDİ'

        AK Parti Elazığ Milletvekili Erol Keleş, X hesabından yaptığı açıklamada, "Yıldırım Holding'e ait Eti Krom fabrikasında çalışan işçi kardeşlerimizin başlattığı haklı eylem, 17'nci gününde mutlu bir sonla neticelendi. İşçi kardeşlerimizin kararlı duruşu ve Eti Krom yetkililerinin sağduyulu ve yapıcı yaklaşımı sayesinde talepler karşılanmış oldu. Bu süreçte işçi kardeşlerimizin her daim yanında olduk. Gerek Elazığ, gerekse Ankara’daki her platformda haklı taleplerinin karşılanması için gerekli adımları attık. Sürecin başarılı bir şekilde sonuçlanmasında emeği geçen, fedakarlık gösteren herkese en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Her iki taraf için de sonucun hayırlı olmasını diliyor, işçi kardeşlerimizin ve fabrikamızın daha güzel günlere ulaşmasını temenni ediyorum" dedi.

        'YETKİLİLER ÇAĞRILARIMIZA YANIT VEREREK İŞÇİ KARDEŞLERİMİZE UZLAŞMA SAĞLADI'

        CHP Milletvekili Gürsel Erol da X hesabından yaptığı açıklamada, Eti Krom A.Ş.'nin işçilerle uzlaşma sağladığını ifade ederek, "Girişimlerimiz nihayet sonuç verdi ve Eti Krom A.Ş. yetkilileri çağrılarımıza yanıt vererek işçi kardeşlerimizle uzlaşma sağladı. Cumhuriyet Halk Partisi olarak emekçinin her zaman yanında olduğumuzu Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel öncülüğünde bu süreçte de gösterdik. En yüce değer emeğin ve alın terinin mücadelesine sahip çıkan başta Sayın Genel Başkanımız olmak üzere bölgeye gelerek emekçilerin haklı taleplerine destek veren Genel Başkan Yardımcımıza, milletvekili heyetimize, il örgütümüze ve sağduyu çağrımıza yanıt veren Eti Krom yöneticilerine teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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