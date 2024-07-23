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        Elazığ'da orman yakınında örtü yangını

        ELAZIĞ'ın Karakoçan ilçesinde orman yakınında çıkan örtü yangınına ekiplerin müdahalesi sürüyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.07.2024 - 02:02 Güncelleme: 23.07.2024 - 02:05
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        Elazığ'da orman yakınında örtü yangını
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        ELAZIĞ’ın Karakoçan ilçesinde orman yakınında çıkan örtü yangınına ekiplerin müdahalesi sürüyor.

        Karakoçan ilçesine bağlı Okçular köyü kırsalındaki orman yakınında, saat 3.00 sıralarında örtü yangını çıktı. Alevler yerleşim yerlerine yaklaşırken, bölgeye Orman işletme Müdürlüğü ile ilçe ve Tunceli Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangına, köylüler de traktörleriyle yardım etti. Yangın bölgesine giden Karakoçan Belediyesi Eş Başkanı Songül Düzgün, yangının yayılma riskine dikkat çekerek, bölgedeki yüzlerce hektarlık orman alanının etkilendiğini, yerleşim yerlerine doğru ilerleyebileceği endişesiyle de acil havadan müdahale edilmesi gerektiğini söyledi. Ekiplerin koordineli çalışmasıyla yangına müdahale sürüyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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