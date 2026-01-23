Elazığ'da 2020'deki depremin ardından 69 okul eğitime kazandırıldı

SUAT ÖZTÜRK - Elazığ'da 24 Ocak 2020'deki deprem ve artçı sarsıntılar nedeniyle her yıl güncellenen risk analizleri neticesinde 69 okul eğitime kazandırıldı.



Merkez üssü Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki deprem ve ardından meydana gelen sarsıntılar nedeniyle kent genelinde Milli Eğitim Bakanlığının sağladığı kaynakla İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde 48 okulun yıkımı gerçekleştirildi.



Yıkılanların yerine yapımına başlanan 91 okuldan 69'u tamamlanarak eğitime kazandırıldı, 16'sının inşa çalışmaları sürüyor.



Kentte ayrıca 38 okulda güçlendirme, birçok okulda tadilat, bakım ve onarım çalışması gerçekleştirildi.



Öte yandan Elazığ Öğretmenevi ve 6 okulun ihale öncesi hazırlıkları da tamamlandı.



- "Derslik sayımız yaklaşık yüzde 50 arttı"



İl Milli Eğitim Müdürü Beraat Şahin, AA muhabirine, 24 Ocak 2020'de meydana gelen depremin ardından kentte ciddi yapısal sorunların ortaya çıktığını söyledi.



Depremin ardından devletin hızlı şekilde harekete geçtiğini belirten Şahin, şunları kaydetti:



"Deprem nedeniyle yıkılan okullarımız ve büyük onarım gerektiren binalarımız oldu. Devletimiz gerekli fiziki incelemeleri yaptı ve 48 yıkılan okulumuzun yerine 91 okulun planlaması gerçekleştirildi. Şu ana kadar 69 okulumuz tamamlandı. 16 okulumuzun inşaatı devam ediyor. İçerisinde öğretmenevinin de bulunduğu 6 okulumuzun ise ihale süreci sürüyor."



Şahin, yapılan yatırımlarla kentteki derslik sayısının önemli ölçüde arttığını ifade ederek, "Büyük ve küçük onarım çalışmalarının yanı sıra yapılan yeni binalarla okullarımız yenilendi. Bu çalışmalarla derslik sayımız yaklaşık yüzde 50 arttı. 8 derslikli okullarımız 12 dersliğe, 12 derslikli okullarımız ise 16 dersliğe çıkarıldı. Bu sayede derslik başına düşen öğrenci sayısı azaltıldı." dedi.



- "Bu okullara 'yaşayan okullar' diyoruz"



Yeni okul projelerinde modern eğitim anlayışının benimsendiğini anlatan Şahin, öğrencilerin sadece sınıflarda değil atölyeler ile spor ve sosyal alanlarda da eğitim alabildiğini belirtti.



Şahin, "Bu okullara 'yaşayan okullar' diyoruz. Akademik eğitimin yanında sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerin de çok önemli olduğunu biliyoruz. Bakanlığımızın projeleri, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamındaki müfredata uygun şekilde öğrencilerimizin kendilerini ifade edebilecekleri alanlar sunuyor." şeklinde konuştu.



- "Modern bir okulda huzur içinde ders görüyoruz"



Azizgül Ortaokulunda okuyan Cemre Özdemir de depremin ardından yeniden inşa edilen okulda güven içinde eğitim gördüklerini dile getirerek, "Okulumuzda spor salonu, kütüphane ve geniş bahçe alanları var. Boş zamanlarımızda kütüphanede kitap okuyabiliyoruz. Modern bir okulda huzur içinde ders görüyoruz." ifadelerini kullandı.



Azizgül Ortaokulu öğrencisi Gül Canan İpek de okulun geniş ve güvenli olduğunu kaydetti.



Depremden sonra okulda kendilerini güvende hissettiklerini bildiren İpek, okul bahçesindeki oyun alanlarını rahatça kullanabildiklerini, okulda çok mutlu olduklarını dile getirdi.



Buğra Turan Yardımcı da okulun sağlam ve güvenilir olduğunu anlatarak, okulunun geniş, bahçesinin ihtiyaçlarını karşılayacak durumda olduğunu belirtti.

