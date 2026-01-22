Habertürk
        Elazığ'da kreş, özel eğitim merkezleri ve kurslarda eğitime kar engeli

        Elazığ'da olumsuz hava koşulları nedeniyle kent merkezindeki kreş, özel eğitim merkezleri ve kurslarda eğitime yarın ara verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2026 - 23:23 Güncelleme: 22.01.2026 - 23:23
        Elazığ'da kreş, özel eğitim merkezleri ve kurslarda eğitime kar engeli
        Elazığ'da olumsuz hava koşulları nedeniyle kent merkezindeki kreş, özel eğitim merkezleri ve kurslarda eğitime yarın ara verildi.


        Valilikten yapılan açıklamada, kentte etkili olan kar yağışının gece boyunca ve yarın akşama kadar süreceği değerlendirildiğinden kent merkezinde, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve İl Müftülüğüne bağlı veya denetimindeki kreşler, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, gündüz bakım evleri ve kurslarda yarın eğitime ara verildiği belirtildi.

        Açıklamada şunlar kaydedildi:

        "Kamu kurumlarında görev yapan malul, engelli ve hamile personel idari izinli sayılacaktır. Anne ve babası çalışan anaokulu ve kreşe devam eden çocukları bulunan personel ile engelli çocuğu bulunan personelden birinin, söz konusu tarihte idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir. Sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumu hizmetin gereği olarak ilgili birimler tarafından değerlendirilecektir. İlçelerimizde ilçe şartlarına göre kaymakamlarca karar verilecektir."

