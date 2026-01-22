Habertürk
        Elazığ Haberleri

        Elazığ'da müstakil evdeki yangında dumandan etkilenen engelli kız çocuğu öldü

        Elazığ'da müstakil evde çıkan yangında dumandan etkilenen 17 yaşındaki engelli kız çocuğu hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2026 - 21:16 Güncelleme: 22.01.2026 - 21:16
        Elazığ'da müstakil evdeki yangında dumandan etkilenen engelli kız çocuğu öldü
        Elazığ'da müstakil evde çıkan yangında dumandan etkilenen 17 yaşındaki engelli kız çocuğu hayatını kaybetti.

        Salıbaba Mahallesi İpek Sokak'ta tek katlı müstakil evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Evden yükselen dumanı fark eden çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        Bu esnada mahalle sakinlerinin müdahalesiyle evdeki yangın söndürüldü.

        Kontrolde, evde yalnız ve bilinci kapalı bulunan 17 yaşındaki engelli kız çocuğu S.B. dışarı çıkarıldı.

        Olay yerine yönlendirilen sağlık ekiplerine teslim edilen S.B'nin dumandan etkilendiği belirlendi.

        S.B, ambulansla hastaneye götürülürken yolda yaşamını yitirdi.

        Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

