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        Her köşesi ayrı bir anlamı temsil eden 8 köşe kasketi, 69 yıldır üretiyor

        ELAZIĞ'da 69 yıldır her bir köşesi bir anlamı temsil eden, kente özgü 8 köşe kasketi üreten son ustalardan Muhittin Dağdelen (83), "Mesleğe çırak olarak kimse gelmiyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.08.2024 - 11:39 Güncelleme: 10.08.2024 - 11:45
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        Her köşesi ayrı bir anlamı temsil eden 8 köşe kasketi, 69 yıldır üretiyor
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        ELAZIĞ’da 69 yıldır her bir köşesi bir anlamı temsil eden, kente özgü 8 köşe kasketi üreten son ustalardan Muhittin Dağdelen (83), “Mesleğe çırak olarak kimse gelmiyor. Hem çırağım, hem kalfayım hem de ustayım. İşim çok zor. 8-9 saat oturup sadece el işi yapıyorum. Günde 3 tane en fazla 4 tane yapabiliyorum. İl dışına da satıyorum. Zevkle mesleğimi sürdürüyorum. Ama çok zor artık yaşım geçti. Artık ustası da pek kalmadı. Şapka diken 4 usta kaldık” dedi.

        Elazığ’da Muhittin Dağdelen, ilerleyen yaşına rağmen her bir köşesi doğruluk, yiğitlik, mertlik, çalışkanlık, cömertlik, dürüstlük, alçak gönüllülük ve misafirperverlik anlamlarını taşıyan, kente özgü 8 köşe kasketi üretiyor. 1956 yılında 14 yaşındayken mesleğine çırak olarak başlayan Dağdelen, 1965 yılından bu yana kendi açtığı işyerinde, çeşitli ölçülerde kasket üretimi yapıyor. 69 yıldır sürdürdüğü mesleğe gençlerin ilgisinin olmadığını belirten Dağdelen, “Mesleğimi hala severek devam ettiriyorum. İşim de iyi Allah’a şükür. Mesleğimden memnunum. Ama mesleğe çırak olarak kimse gelmiyor. Simit satar, ayakkabı boyacılığı yaparlar ama kimse çırak olarak gelmez. Mesleğin bitme tehlikesi var. Ben satışlardan çok memnunum. İl dışına da satıyorum. Zevkle mesleğimi sürdürüyorum. Ama artık yaşım geçtiği için zorlanıyorum” dedi.

        ‘ELAZIĞ’DA MESLEĞİ YAPAN 4 KİŞİ KALDIK’

        Dağdelen “Mesleğe başladığımda şapka devrimiydi. Bütün tüccarlar şapka satıyordu. Şimdi artık kimse çalışmaya gelmiyor. Bir şapkacıda en az 3 kişinin çalışması gerek. Dükkanımda hem çırağım, hem kalfayım hem de ustayım. İşim çok zor. Günde 8-9 saat oturup sadece el işi yapıyorum. Günde 3 tane, en fazla 4 tane yapabiliyorum. Eskiden Gece 12’ye kadar çalışır, 10-12 tane şapka dikerdik. Şimdi Elazığ’da usta da kalmadı. Mesleğe başladığımda 10’dan fazla usta vardı. Şimdi ise Nevzat Yentur, Nihat Özbay ve Fethi Yentur ile ben, şapka diken 4 usta kaldık” diye konuştu.

        15 yıldır sekiz köşe şapka takan çiftçi Ahmet Bayrak (56), aile büyüklerinin de bu şekilde giyindiğini belirterek, şöyle konuştu:

        “Bu şapka bize atadan dededen kalmadır. Ailemiz de daima Elazığ’ın Gakgoş şapkasını takar. Ben 56 yaşındayım ve 15 yıldır şapkamı takıyor, şalvar giyiyorum. Sekiz köşe şapkadaki her bir köşe, Elazığlılar için başka bir anlam ifade ediyor.”

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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