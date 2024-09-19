Bakan Tekin: Evrensel laiklik anlayışı ile bağdaşır, özgür bir Türkiye noktasındayız

MİLLİ Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 'Din Öğretimi ve Hizmetleri Çalıştayı'nda yaptığı konuşmada, "Bu ülkede yaşanan tek sorun başörtüsü değildi. Mesela imam hatip lisesi mezunu olmak bir problemdi. Akademik çalışmalarınıza bakmadan refüze edildiğiniz bir Türkiye yaşadık. Lise tercihinden dolayı rakiplerinden geri koşullarda rekabet etmek zorunda olunan bir Türkiye yaşadık. Bilhassa 2011 yılında yapılan düzenleme ile bahsedilen problemler aşıldı. Evrensel laiklik anlayışı ile bağdaşır, özgür bir Türkiye noktasındayız” dedi.

Elazığ Valiliği, Elazığ Belediyesi, Fırat Üniversitesi, Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü, Diyanet Akademisi Başkanlığı, Milli Eğitim Müdürlüğü ve paydaş kuruluşların iş birliğinde İlahiyat Fakültesi tarafından hazırlanan 'Din Öğretimi ve Hizmetleri Çalıştayı'nın 3'üncüsü, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in katılımıyla gerçekleştirildi. Fırat Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen programa ayrıca Vali Numan Hatipoğlu, milletvekilleri Erol Keleş ve Ejder Açıkkapı, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Veysel Özdemir, İl Emniyet Müdürü Adnan Karayel, siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri ve öğretim görevlileri katıldı.

Bakan Tekin, yaptığı konuşmada Öğretmenlik Mesleği ve Milli Eğitim Akademisi Kanunu'nun önemine değinerek, "Önümüzdeki günlerde TBMM’ye gelecek olan Öğretmenlik Mesleği ve Milli Eğitim Akademisi kanununun özelliği de bu iş birliklerinde gizli. Biz bugün burada iş birliğini daha kurumsal hale getirecek öğretmenlerin şehirlerindeki akademisyenlerle meşru hale getirecek bir yasa teklifi bu. Yasayla beraber Milli Eğitim Akademisi kurumsallaştığında öğretmenler, üniversiteler, eğitim fakülteleri daha entegre çalışmanın içine girecekler. Üniversiteler, bu iş birliğinde iki taraflı davranmalı, bilhassa meslekte uzun yıllar hizmet etmiş öğretmen arkadaşlarımızın sadece konferans ders almaları değil benim kastettiğim aynı şekilde rektörlerimizden şunu talep ediyorum. 20 yılı aşkın sürede olan arkadaşlarımızın lisans düzeyinde üniversitelerde ders vermeleri ve tecrübelerini paylaşmalarını daha sağlıklı olacaktır. Biz Milli Eğitim Bakanlığı olarak hiçbir bu konuda eleştiriye aldırış etmeden kamu ve sivil toplum kuruluşlarıyla çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

‘ANNE BABA ROLÜNÜ ÖĞRETMENE YÜKLÜYORUZ’ Velileri de eğitimde iş birliğine davet eden Bakan Tekin, "Bu yıl iş birliği halkımıza aileleri de dahil edeceğiz. Veliler çocukları okula yazdırdı. Çocukları okula gönderdikten sonra öğretmenlerin anne baba rolleri yapmasını istiyoruz. Anne baba rolünü de öğretmemene yüklüyoruz. Aklımıza gelen her türlü rolü öğretmene yükleyip eğitim sistemine başarısız eleştirisi yapmaktan hoşlanıyoruz. Öğretmen kadar toplumun diğer kesimlerinin de eğitimde payı var. Ben üşenmedim saydım, 12 yıllık eğitimi tamamlayan bir çocuk, 160 bin saat yaşıyor. Bunun 11 bin saati okulda geçiyor, kalan süre toplumun diğer anlarında geçiyor. Eğitimde toplumun diğer faktörlerini göz ardı etmemek lazım. Çocuklarımızın okuma alışkanlıklarının zayıf olduğunu düşünüyorsak, çocuklarımızla akşamları kitap okuma saatleri yapalım, beraber çaba sarf edelim. Çocuklarımızı eve geldiğinde dijital bağımlılıktan kurtulalım. Bu gibi öneriler ile velileri iş birliğine davet ediyoruz. Rektörümüzü ve dekanımızı çalıştay için tebrik ediyorum. Bu gibi Anadolu illerinde bu işleri gelenekselleştirmek kolay değil. O kadar kamu kurumunu bir araya getirip 3 yıl üst üste bu tür çalışmalar yapmak kolay değil. Bu iş birliği inşallah devam eder” diye konuştu.