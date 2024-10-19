Elazığ'da depremlerde ağır hasar alan binalar kontrollü yıkılıyor

Malatya'nın Kale ilçesinde 16 Ekim'de 5.9 büyüklüğünde meydana gelen depremden etkilenen Elazığ'da, 20 ev ağır hasar aldı. 517 ev de hafif hasarlı olarak kayıtlara geçti. 6 Şubat 2023'teki depremler ile son Malatya depreminde ağır hasar binaların yıkılmasına karar verildi. Binaların kontrollü yıkımları başladı.

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