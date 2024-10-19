Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Elazığ Haberleri

        Elazığ'da depremlerde ağır hasar alan binalar kontrollü yıkılıyor

        ELAZIĞ'dadepremlerde ağır hasar alan binaların kontrollü yıkımına başlandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.10.2024 - 14:53 Güncelleme: 19.10.2024 - 14:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Elazığ'da depremlerde ağır hasar alan binalar kontrollü yıkılıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        ELAZIĞ'dadepremlerde ağır hasar alan binaların kontrollü yıkımına başlandı.

        Malatya'nın Kale ilçesinde 16 Ekim'de 5.9 büyüklüğünde meydana gelen depremden etkilenen Elazığ'da, 20 ev ağır hasar aldı. 517 ev de hafif hasarlı olarak kayıtlara geçti. 6 Şubat 2023'teki depremler ile son Malatya depreminde ağır hasar binaların yıkılmasına karar verildi. Binaların kontrollü yıkımları başladı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        10 hastanenin ruhsatı iptal edildi!
        10 hastanenin ruhsatı iptal edildi!
        İşte isim isim Yenidoğan Çetesi!
        İşte isim isim Yenidoğan Çetesi!
        Türkiye’yi sarsan ‘Yenidoğan çetesi’ böyle çökertildi
        Türkiye’yi sarsan ‘Yenidoğan çetesi’ böyle çökertildi
        3 efsane isim HT Spor ekranlarında buluşuyor!
        3 efsane isim HT Spor ekranlarında buluşuyor!
        Cinsel istismara uğradı! Şantaj yapıldı... Koruma altında
        Cinsel istismara uğradı! Şantaj yapıldı... Koruma altında
        Hamile kadını dövüp tahliye olmuştu! Flaş gelişme!
        Hamile kadını dövüp tahliye olmuştu! Flaş gelişme!
        İşte Buruk'un Antalyaspor 11'i!
        İşte Buruk'un Antalyaspor 11'i!
        Kızların kavgasını ayırmak isteyen genci vurdu!
        Kızların kavgasını ayırmak isteyen genci vurdu!
        İtalya'nın ortasında bir devlet!
        İtalya'nın ortasında bir devlet!
        Neden kendimizi gıdıklayamayız?
        Neden kendimizi gıdıklayamayız?
        Değişim kimseyi mutlu etmedi
        Değişim kimseyi mutlu etmedi
        Solakların sağlık riski!
        Solakların sağlık riski!
        Netanyahu'nun evine saldırı
        Netanyahu'nun evine saldırı
        Fiş almayana-vermeyene artırımlı ceza
        Fiş almayana-vermeyene artırımlı ceza
        Vekillerden daha az aylık alacaklar
        Vekillerden daha az aylık alacaklar
        Vural Çelik'e veda
        Vural Çelik'e veda
        Borçlanmayla kimler EYT’li olabilir?
        Borçlanmayla kimler EYT’li olabilir?
        Cimbom milli aralardan kayıpsız dönüyor!
        Cimbom milli aralardan kayıpsız dönüyor!
        Yenidoğan Çetesi'nin ifadeleri: Bebek ağır narkotik ilaçla uyutuldu
        Yenidoğan Çetesi'nin ifadeleri: Bebek ağır narkotik ilaçla uyutuldu
        Kimi çocuğunu ihbar etti kimi çocuklarını reddetti
        Kimi çocuğunu ihbar etti kimi çocuklarını reddetti

        Benzer Haberler

        Elazığ'da kaçak ve sahte içki ile uyuşturucu ele geçirildi; 8 gözaltı
        Elazığ'da kaçak ve sahte içki ile uyuşturucu ele geçirildi; 8 gözaltı
        Elazığ'da kaçak içki ve uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli yakalandı
        Elazığ'da kaçak içki ve uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli yakalandı
        Ağın'da şehit asker için anma programı düzenlendi
        Ağın'da şehit asker için anma programı düzenlendi
        Keban'da "19 Ekim Muhtarlar Günü" kutlandı
        Keban'da "19 Ekim Muhtarlar Günü" kutlandı
        AFAD Başkanı Memiş, kentsel dönüşümün ve sağlam yapıların önemine ilişkin k...
        AFAD Başkanı Memiş, kentsel dönüşümün ve sağlam yapıların önemine ilişkin k...
        AFAD Başkanı Memiş: Can kaybının yaşanmaması, kentsel dönüşümün ne kadar ön...
        AFAD Başkanı Memiş: Can kaybının yaşanmaması, kentsel dönüşümün ne kadar ön...