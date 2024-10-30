Elazığspor - 1923 Mustafakemalpaşaspor: 2-0

ZİRAAT Türkiye Kupası 3’üncü eleme turunda Elazığspor, konuk ettiği 1923 Mustafakemalpaşaspor’u 2-0 mağlup ederek 4’üncü tura yükseldi.

Ziraat Türkiye Kupası 3’üncü eleme turunda Elazığspor, 1923 Mustafakemalpaşaspor’u konuk etti. Elazığ Doğukent Stadyumu’nda oynanan karşılaşmada Elazığspor, maça "Mücahit Çıra, Efe Tatlı, Melih İnan, Cihan Canpolat, Kerem Şenyüz, Hasan Ekici, Alpay Koldaş, Eren Türkkal, Umut Uzun, Burhan Arman ve Mehmet Ablay" 11’iyle çıktı. Hakem Kemal Savaş’ın yönettiği maçta yardımcılıklarını Mustafa Onur Özgenç ile Abdullah Semerci yaptı.