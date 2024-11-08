Elazığ'da 5 büyüklüğünde deprem (3)

‘ARAŞTIRMALARIMIZSÜRÜYOR’

Depremin ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, herhangi bir olumsuzluğun olmadığını söyledi. Vali Hatipoğlu, “Elazığ merkezimizde hissedilen deprem ile ilgili alanda araştırmalarımız sürmektedir. Henüz intikal eden herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır” dedi.

Bu arada deprem anı, Elazığ'da güvenlik kameralarına yansıdı.

ÇEVRE İLLERDEN DE HİSSEDİLDİ

Deprem, çevre iller Batman, Tunceli, Bingöl ve Şırnak’tan da hissedildi. Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, şu ana kadar herhangi bir olumsuzluğun olmadığını ifade ederek, “Depremi ilimizde de hissettik. Şu anda 112 Acil Çağrı Merkezimize depremler ile ilgili düşen olumsuz bir ihbar yok. Talimatlarım doğrultusunda ekipler, kolluk kuvvetlerimizin de desteğiyle de ilçelerde vs. kırsalda incelemelerini sürdürüyor. Deprem ilimizin vazgeçilmez bir gerçeği, biz Tuncelimizi depreme dirençli bir kent haline getirmek için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz” dedi.