Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Elazığ Haberleri

        Elazığ'da 5 büyüklüğünde deprem (3)

        'ARAŞTIRMALARIMIZSÜRÜYOR'Depremin ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, herhangi bir olumsuzluğun olmadığını söyledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.11.2024 - 17:58 Güncelleme: 08.11.2024 - 18:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Elazığ'da 5 büyüklüğünde deprem (3)
        ABONE OL
        ABONE OL

        ‘ARAŞTIRMALARIMIZSÜRÜYOR’

        Depremin ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, herhangi bir olumsuzluğun olmadığını söyledi. Vali Hatipoğlu, “Elazığ merkezimizde hissedilen deprem ile ilgili alanda araştırmalarımız sürmektedir. Henüz intikal eden herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır” dedi.

        Bu arada deprem anı, Elazığ'da güvenlik kameralarına yansıdı.

        ÇEVRE İLLERDEN DE HİSSEDİLDİ

        Deprem, çevre iller Batman, Tunceli, Bingöl ve Şırnak’tan da hissedildi. Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, şu ana kadar herhangi bir olumsuzluğun olmadığını ifade ederek, “Depremi ilimizde de hissettik. Şu anda 112 Acil Çağrı Merkezimize depremler ile ilgili düşen olumsuz bir ihbar yok. Talimatlarım doğrultusunda ekipler, kolluk kuvvetlerimizin de desteğiyle de ilçelerde vs. kırsalda incelemelerini sürdürüyor. Deprem ilimizin vazgeçilmez bir gerçeği, biz Tuncelimizi depreme dirençli bir kent haline getirmek için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz” dedi.

        BATMAN VALİLİĞİ: OLUMSUZ BİR DURUM BİLDİRİLMEDİ

        Batman Valiliği’nden yapılan açıklamada da “Elazığ’da meydana gelen ve Batman’da da hissedilen 5 büyüklüğündeki deprem nedeni ile ilimizde AFAD başta olmak üzere ilgili kurumlarımıza herhangi bir olumsuz durum bildirilmemiş olup, sahada tarama çalışmaları devem etmektedir” denildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Elazığ'da 5 büyüklüğünde deprem
        Elazığ'da 5 büyüklüğünde deprem
        Narin Güran davasında peş peşe gerginlikler yaşandı!
        Narin Güran davasında peş peşe gerginlikler yaşandı!
        8 Kasım 2024: Bugün ne oldu?
        8 Kasım 2024: Bugün ne oldu?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İstanbul'da deniz suyu çekildi, adacıklar ortaya çıktı
        İstanbul'da deniz suyu çekildi, adacıklar ortaya çıktı
        Hanke'nin görünümü negatife döndü
        Hanke'nin görünümü negatife döndü
        Mauro Icardi sezonu kapattı!
        Mauro Icardi sezonu kapattı!
        Musk'tan Avrupa'ya 'enerji fiyatları' mesajı
        Musk'tan Avrupa'ya 'enerji fiyatları' mesajı
        Yeni enflasyona göre maaş zamları
        Yeni enflasyona göre maaş zamları
        Kurt, leopar, akbaba, tilki... Karahantepe'de yeni keşif!
        Kurt, leopar, akbaba, tilki... Karahantepe'de yeni keşif!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Elon Musk'tan 'Fed'i bitirin' mesajına destek
        Elon Musk'tan 'Fed'i bitirin' mesajına destek
        İkonik ceketi satılıyor
        İkonik ceketi satılıyor
        TCMB enflasyon tahminini yükseltti
        TCMB enflasyon tahminini yükseltti
        "G.Saray Tottenham'ı aşağıladı"
        "G.Saray Tottenham'ı aşağıladı"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kayyum ve konser harcamaları mesajları
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kayyum ve konser harcamaları mesajları
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        "Yük değil, vatan borcu"
        "Yük değil, vatan borcu"
        "F.Bahçe çaresiz kaldı"
        "F.Bahçe çaresiz kaldı"
        "Enflasyonda zorlukları hisseden sektörlere daha yakından bakmalıyız"
        "Enflasyonda zorlukları hisseden sektörlere daha yakından bakmalıyız"

        Benzer Haberler

        Elazığ'da 5 büyüklüğünde deprem
        Elazığ'da 5 büyüklüğünde deprem
        GÜNCELLEME - Elazığ'da 5 büyüklüğünde deprem
        GÜNCELLEME - Elazığ'da 5 büyüklüğünde deprem
        Keban'da öğrenciler okulda kurdukları serada fasulye hasat etti
        Keban'da öğrenciler okulda kurdukları serada fasulye hasat etti
        Elazığ'da kırsalda eğitim gören öğrenciler bilimsel etkinliklerle buluşuyor
        Elazığ'da kırsalda eğitim gören öğrenciler bilimsel etkinliklerle buluşuyor
        Ağın'da öğrencilere trafik işaretleri ve trafik kuralları eğitimi verildi
        Ağın'da öğrencilere trafik işaretleri ve trafik kuralları eğitimi verildi
        Elazığ'da balkondan düşen kişi hayatını kaybetti
        Elazığ'da balkondan düşen kişi hayatını kaybetti