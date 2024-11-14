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        Elazığ'da, otomobil alev alev yandı

        ELAZIĞ'da seyir halindeki otomobilde yangın çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.11.2024 - 11:40 Güncelleme: 14.11.2024 - 11:45
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        Elazığ'da, otomobil alev alev yandı
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        ELAZIĞ’da seyir halindeki otomobilde yangın çıktı. Otomobilin alev alev yandığı anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Sabah saatlerinde Elazığ-Pertek kara yolunda sürücüsünün ismi öğrenilmeyen 34 UF 6550 plakalı otomobil, seyir halindeyken motor kısmından alev aldı. Alevleri fark eden sürücü, otomobili sağ şeride çekerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Yangın, ihbarla olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Cep telefonu kamerasıyla da kaydedilen yangında, otomobil kullanılamaz hale geldi.

        Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
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        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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