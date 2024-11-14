Elazığ'da, otomobil alev alev yandı

Sabah saatlerinde Elazığ-Pertek kara yolunda sürücüsünün ismi öğrenilmeyen 34 UF 6550 plakalı otomobil, seyir halindeyken motor kısmından alev aldı. Alevleri fark eden sürücü, otomobili sağ şeride çekerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Yangın, ihbarla olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Cep telefonu kamerasıyla da kaydedilen yangında, otomobil kullanılamaz hale geldi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.