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        Elazığ'da sağanak; cadde ve sokaklar suyla doldu (2)

        BASKİL'DEKAR YAĞIŞI ETKİLİ OLDUElazığ'ın Baskil ilçesine akşam saatlerinde kar yağışı etkili oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.11.2024 - 19:39 Güncelleme: 24.11.2024 - 19:45
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        Elazığ'da sağanak; cadde ve sokaklar suyla doldu (2)
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        BASKİL’DEKAR YAĞIŞI ETKİLİ OLDU

        Elazığ’ın Baskil ilçesine akşam saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Kar yağışıyla birlikte Elazığ Belediyesi, İl Özel İdaresi ve karayolları ekipleri, ulaşımda herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için çalışma başlattı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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