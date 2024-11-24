Elazığ'da sağanak; cadde ve sokaklar suyla doldu (2)

Elazığ’ın Baskil ilçesine akşam saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Kar yağışıyla birlikte Elazığ Belediyesi, İl Özel İdaresi ve karayolları ekipleri, ulaşımda herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için çalışma başlattı.

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