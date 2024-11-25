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        Elazığ'da motosiklet sürücüsünün tehlikeli yolculuğu kamerada

        ELAZIĞ'da sürücünün yüzüstü uzanarak kullandığı motosikletle trafiği tehlikeye attığı anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.11.2024 - 13:24 Güncelleme: 25.11.2024 - 13:30
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        Elazığ'da motosiklet sürücüsünün tehlikeli yolculuğu kamerada
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        ELAZIĞ'da sürücünün yüzüstü uzanarak kullandığı motosikletle trafiği tehlikeye attığı anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        Çevre Yolu'nda ismi öğrenilemeyen sürücü, plakası belirlenemeyen motosikletinin üzerine yüzüstü uzanarak trafikte ilerledi. Kasksız sürücünün hem kendisini hem de diğer araç sürücülerini tehlikeye attığı anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Sürücü, bir süre böyle ilerledikten sonra gözden kayboldu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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