Elazığ'da motosiklet sürücüsünün tehlikeli yolculuğu kamerada
ELAZIĞ'da sürücünün yüzüstü uzanarak kullandığı motosikletle trafiği tehlikeye attığı anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
ELAZIĞ'da sürücünün yüzüstü uzanarak kullandığı motosikletle trafiği tehlikeye attığı anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Çevre Yolu'nda ismi öğrenilemeyen sürücü, plakası belirlenemeyen motosikletinin üzerine yüzüstü uzanarak trafikte ilerledi. Kasksız sürücünün hem kendisini hem de diğer araç sürücülerini tehlikeye attığı anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Sürücü, bir süre böyle ilerledikten sonra gözden kayboldu.
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