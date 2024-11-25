Seyir halindeyken alev alan otobüs, yandı

Yurtbaşı Belediyesi’ne ait şehir içi yolcu taşımacılığı yapan otobüs, öğle saatlerinde organize sanayi bölgesi mevkisinde motor kısmından alev aldı. Durumu fark eden sürücü, aracı yol kenarına çekerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Yangın, olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülenirken, otobüs kullanılamaz hale geldi.

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