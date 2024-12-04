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        Elazığ'da, dönerci dükkanında baca yangını

        ELAZIĞ'da bir dönerci dükkanının baca kısmında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.12.2024 - 18:03 Güncelleme: 04.12.2024 - 18:05
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        Elazığ'da, dönerci dükkanında baca yangını
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        ELAZIĞ’da bir dönerci dükkanının baca kısmında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında iş yerinde hasar oluştu.

        Gazi Caddesi üzerindeki bir dönerci dükkanının baca kısmında, akşam saatlerinde yangın çıktı. Müşteriler tahliye edilirken, ihbarla adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. İş yerinde zarar oluşurken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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