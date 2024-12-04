Elazığ'da, dönerci dükkanında baca yangını

Gazi Caddesi üzerindeki bir dönerci dükkanının baca kısmında, akşam saatlerinde yangın çıktı. Müşteriler tahliye edilirken, ihbarla adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. İş yerinde zarar oluşurken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

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