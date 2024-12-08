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        'Sahte bungalov' ilanıyla dolandırıcılık yapan 5 şüpheli tutuklandı

        ELAZIĞ merkezli 7 ilde, açtıkları sosyal medya hesapları üzerinden bungalov ilanıyla dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 16 şüpheliden 5'i, tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.12.2024 - 12:54 Güncelleme: 08.12.2024 - 13:00
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        'Sahte bungalov' ilanıyla dolandırıcılık yapan 5 şüpheli tutuklandı
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        ELAZIĞ merkezli 7 ilde, açtıkları sosyal medya hesapları üzerinden bungalov ilanıyla dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 16 şüpheliden 5’i, tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sivrice ilçesinde bungalov kiralamak isteyenlerin dolandırıldığı ihbarları üzerine Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı. Yapılan çalışmada, şüphelilerin sahte sosyal medya hesapları aracılığıyla ‘Sivrice bungalov kiralama’ adı altında ilan verip, kendileriyle iletişime geçenleri kiralama bedelinin tamamını veya kapora alarak dolandırıcılık yaptığı tespit edildi.

        Şüphelilere yönelik Elazığ merkezli 7 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 16 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 1 ruhsatsız tabanca, bir miktar uyuşturucu ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Şüphelilerin banka hesaplarında yapılan incelemelerde, toplamda 38 milyon 811 bin 289 TL işlem hacmi olduğu belirlendi.

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5’i tutuklanırken, 4’ü adli kontrol şartıyla 11 kişi ise serbest bırakıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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