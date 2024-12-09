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        Erkek arkadaşının silahla yaraladığı Semra, 25 gündür yoğun bakımda

        ELAZIĞ'da, erkek arkadaşı tarafından silahla vurulup ağır yaralanan muhabir Semra Demirelli (25), 25 gündür yoğun bakımda yaşam savaşı veriyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.12.2024 - 18:29 Güncelleme: 09.12.2024 - 18:35
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        Erkek arkadaşının silahla yaraladığı Semra, 25 gündür yoğun bakımda
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        ELAZIĞ’da, erkek arkadaşı tarafından silahla vurulup ağır yaralanan muhabir Semra Demirelli (25), 25 gündür yoğun bakımda yaşam savaşı veriyor.

        Olay, 15 Kasım’da öğle saatlerinde Abdullahpaşa Mahallesi 263'üncü Sokak'ta meydana geldi. Vahap Selim Çetin (26), yerel televizyonda muhabir olan kız arkadaşı Semra Demirelli'nin evine gitti. Demirelli'nin annesinin de evde olduğu sırada ikili arasında iddiaya göre 'kıskançlık' meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Bu sırada Vahap Selim Çetin, yanında getirdiği tabancayla Semra Demirelli'ye ateş etti. Ensesinden vurulan Demirelli ağır yaralanırken, şüpheli kaçtı.

        İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinden kaçan Vahap Selim Çetin de Akçakiraz beldesinde tabancasını başına dayayarak ateş etti. Ağır yaralanan Çetin, kaldırıldığı Fethi Sekin Şehir Hastanesi’nde yaşamını yitirdi. Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Semra Demirelli’nin tedavisi ise 25 gündür yoğun bakımda sürüyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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