Erkek arkadaşının silahla yaraladığı Semra, 25 gündür yoğun bakımda

ELAZIĞ’da, erkek arkadaşı tarafından silahla vurulup ağır yaralanan muhabir Semra Demirelli (25), 25 gündür yoğun bakımda yaşam savaşı veriyor.

Olay, 15 Kasım’da öğle saatlerinde Abdullahpaşa Mahallesi 263'üncü Sokak'ta meydana geldi. Vahap Selim Çetin (26), yerel televizyonda muhabir olan kız arkadaşı Semra Demirelli'nin evine gitti. Demirelli'nin annesinin de evde olduğu sırada ikili arasında iddiaya göre 'kıskançlık' meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Bu sırada Vahap Selim Çetin, yanında getirdiği tabancayla Semra Demirelli'ye ateş etti. Ensesinden vurulan Demirelli ağır yaralanırken, şüpheli kaçtı.