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        Kuduz tedavisi gören 9 yaşındaki Muhammed hayatını kaybetti

        ŞANLIURFA'da bir süredir kuduz tedavisi gören, dün ambulans helikopterle Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne getirilen Muhammed Muaz (9), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.12.2024 - 10:55 Güncelleme: 11.12.2024 - 11:00
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        Kuduz tedavisi gören 9 yaşındaki Muhammed hayatını kaybetti
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        ŞANLIURFA’da bir süredir kuduz tedavisi gören, dün ambulans helikopterle Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi’ne getirilen Muhammed Muaz (9), hayatını kaybetti.

        Şanlıurfa’da bir süredir kuduz tedavisi gören Suriye uyruklu Muhammed Muaz, durumu kötüleşince dün ambulans helikopterle Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi’ne getirildi. Muaz, dün akşam saatlerinde doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Muhammed’in cenazesi, ailesi tarafından teslim alınarak defnedilmek üzere Şanlıurfa’ya götürüldü.

        Galeri
        Galeri
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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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