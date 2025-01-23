Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Elazığ Haberleri

        Maden ocağında üzerlerine taş düşen 2 işçiden 1'i yaralandı (2)

        VALİLİKTENAÇIKLAMAElazığ'da bir maden ocağında, üzerlerine taş düşen 2 işçiden 1'i yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.01.2025 - 17:52 Güncelleme: 23.01.2025 - 17:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        Maden ocağında üzerlerine taş düşen 2 işçiden 1'i yaralandı (2)
        ABONE OL

        VALİLİKTENAÇIKLAMA

        Elazığ’da bir maden ocağında, üzerlerine taş düşen 2 işçiden 1’i yaralandı. Valilik açıklamasında, “İlimiz Palu ilçesi Kayaönü köyü Ayıpınarı mevkiinde bulunan 1186 No’lu krom maden ocağında, kavlak sökümü sırasında kaya düşmesi sonucu iş kazası meydana gelmiştir. Olay sırasında maden ocağında bulunan 2 işçinin kendi imkanlarıyla çıkmayı başardığı tespit edilmiştir. İşçilerden birinin ayağında kırık olabileceği değerlendirilmiş ve tedavisi yapılmak üzere Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi’ne sevki sağlanmıştır. Konuyla ilgili adli işlemler başlatılmıştır” denildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Narin cinayetinde gerekçeli karar hazırlandı!
        Narin cinayetinde gerekçeli karar hazırlandı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Sertifikada 'yangın' var mı?
        Sertifikada 'yangın' var mı?
        Hukukî sorumluluğun mevcut olmadığı durumlarda, vicdanî sorumluluk devreye girer!
        Hukukî sorumluluğun mevcut olmadığı durumlarda, vicdanî sorumluluk devreye girer!
        Marmara'da yağmursuz günler sürecek!
        Marmara'da yağmursuz günler sürecek!
        Merkez Bankası'ndan faiz indirimi
        Merkez Bankası'ndan faiz indirimi
        Adalet Bakanlığı: Faciada can kaybı 78
        Adalet Bakanlığı: Faciada can kaybı 78
        Hasarı yabancı reasürörler ödeyecek
        Hasarı yabancı reasürörler ödeyecek
        Özgür Özel: Cevaplanması gereken sorular var
        Özgür Özel: Cevaplanması gereken sorular var
        Türkiye'nin gündemindeki çift
        Türkiye'nin gündemindeki çift
        Çığlıkları duyup otele geri döndüler! Kahramanlara veda...
        Çığlıkları duyup otele geri döndüler! Kahramanlara veda...
        Dehşet sırasında 12.kattan atlayan Şevval'den ağlatan haber!
        Dehşet sırasında 12.kattan atlayan Şevval'den ağlatan haber!
        Otelde 1 ay önce işe başlayan Esra: Yanıyoruz neredesiniz?
        Otelde 1 ay önce işe başlayan Esra: Yanıyoruz neredesiniz?
        Eşini aramış: Yanıyoruz kurtar bizi!
        Eşini aramış: Yanıyoruz kurtar bizi!
        Dünyada yaşanan en ölümcül otel yangınları
        Dünyada yaşanan en ölümcül otel yangınları
        Kâbusun yaşandığı otel mühürlendi!
        Kâbusun yaşandığı otel mühürlendi!
        O belgeler ortalığı karıştırdı
        O belgeler ortalığı karıştırdı
        Türk futbolunda unutulmaz transfer çalımları!
        Türk futbolunda unutulmaz transfer çalımları!
        İşte Mourinho'nun Lyon 11'i!
        İşte Mourinho'nun Lyon 11'i!
        Trump ile Musk arasında 'yapay zeka' gerilimi
        Trump ile Musk arasında 'yapay zeka' gerilimi

        Benzer Haberler

        Maden ocağında üzerlerine taş düşen 2 işçiden 1'i yaralandı
        Maden ocağında üzerlerine taş düşen 2 işçiden 1'i yaralandı
        Elazığ-Baskil kara yolunda bölünmüş yol çalışmalarına başlanacak
        Elazığ-Baskil kara yolunda bölünmüş yol çalışmalarına başlanacak
        Elazığ'da 2020'deki depremin ardından yıkılan okulların yerine 61 okul eğit...
        Elazığ'da 2020'deki depremin ardından yıkılan okulların yerine 61 okul eğit...
        Baskil'de okul kütüphanesine kitap desteği
        Baskil'de okul kütüphanesine kitap desteği
        Baskil'de iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verildi
        Baskil'de iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verildi
        Evinin önünde cesedi, bahçe duvarının yanında mezar taşı bulundu
        Evinin önünde cesedi, bahçe duvarının yanında mezar taşı bulundu