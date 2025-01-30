Emekli olup köyüne yerleşti, 29 köpek ve 30'dan fazla kediye bakıyor

EMEKLİolduktan sonra Elazığ'daki köyüne yerleşen Turan İkinci (70), burada 9'u yavru 29 köpek ile 30'un üzerinde kediye bakmaya başladı. Hayvan sevgisi zamanla tutkuya dönüşen İkinci, "Geçen sene 40 yaşındaki evladımı toprağa verdik. Yine de köyümü terk etmedim. Bu hayvanlara bakmak mecburiyetindeyiz. Elimden geldiği kadar, gücümün yettiği kadar bakıyorum" dedi.

Posta ve Telgraf Teşkilatı'ndan (PTT) emekli olan Turan İkinci'nin, 1985 yılında Bingöl'ün Genç ilçesinde çalıştığı sırada sahiplendiği kedi ile başlayan hayvan sevgisi, tutkuya dönüştü. Burada zamanla birçok kediye bakmaya başlayan İkinci, emekli olduktan sonra şeker hastası eşiyle Elazığ'ın Ağın ilçesi Saraycık köyüne yerleşti. Burada da bu tutkusu devam eden İkinci, 9'u yavru 29 köpek ile 30'un üzerinde kediye bakmaya başladı. 2 çocuk babası olan ve birlikte yaşadıkları oğlunu geçen yıl kaybeden İkinci, kendisini hayvanlara bakmaya mecbur hissettiği için köyü terk etmedi.

'ALLAH ÖMÜR VERDİKÇE BAKACAĞIM'

Ömrünün sonuna kadar tutkusunu sürdüreceğini belirten İkinci, "Şu anda baktığım 20 köpek, 9 tane de köpek yavrusu var. 30'dan fazla da kedi var. Bingöl'ün Genç ilçesinde çalışırken de 30 tane kedim vardı, bakıyordum. Emekli oldum, köye geldim. Bu sevgi devam etti. Hala bu hayvanlara bakmaya devam ediyorum. Allah ömür verdikçe de bakacağım. Ben 70 yaşında, KOAH hastasıyım. Eşim de şeker hastası. Geçen sene 40 yaşındaki evladımı toprağa verdik. Yine de köyümü terk etmedim. Bu hayvanlara bakmak mecburiyetindeyiz. Elimden geldiği kadar, gücümün yettiği kadar bakıyorum. Ama baktığımız hayvanlar da sokaklarda perperişan haldeler. Devlet eliyle belediyeler toplarsa, barınaklarda bakılsa bunların aşısı, kısırlaştırması yapılırsa daha iyi olur. Burada ne kadar baksak da gücüm nereye kadar yeter ki? Buna devletimiz de el atarsa daha iyi olur, daha sağlıklı olur" diye konuştu.