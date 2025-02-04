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        Elazığ'da ambulans ve otomobil çarpıştı: 2 yaralı

        ELAZIĞ'da ambulans ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.02.2025 - 15:34 Güncelleme: 04.02.2025 - 15:40
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        Elazığ'da ambulans ve otomobil çarpıştı: 2 yaralı
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        ELAZIĞ'da ambulans ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

        Kaza, öğleden sonra Şehit Korgeneral Osman Erbaş Bulvarı'nda meydana geldi. N.Y. yönetimindeki 23 ABZ 183 plakalı ambulans ile N.G. idaresindeki 21 ADG 698 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada araç sürücüleri yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

        Otomobilin demir yığınına döndüğü kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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