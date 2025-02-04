Elazığ'da ambulans ve otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Kaza, öğleden sonra Şehit Korgeneral Osman Erbaş Bulvarı'nda meydana geldi. N.Y. yönetimindeki 23 ABZ 183 plakalı ambulans ile N.G. idaresindeki 21 ADG 698 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada araç sürücüleri yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

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