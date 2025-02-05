Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Elazığ Haberleri

        Elazığ'da bariyere çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı

        ELAZIĞ'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin bariyere çarptığı kazada 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.02.2025 - 23:02 Güncelleme: 05.02.2025 - 23:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Elazığ'da bariyere çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı
        ABONE OL

        ELAZIĞ’da, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin bariyere çarptığı kazada 1’i ağır 4 kişi yaralandı.

        Kaza, akşam saatlerinde Elazığ- Bingöl karayolu, Gülüşkür Köprüsü mevkisinde meydana geldi. Z.B. yönetimindeki 23 BL 614 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu bariyerlere çarptı. Kazada sürücü ve otomobildeki 3 kişi yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan 1’inin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Steinmeier ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Steinmeier ile görüştü
        F.Bahçe kupada rahat kazandı!
        F.Bahçe kupada rahat kazandı!
        Zelenskiy: Putin Belarus'u savaşa çekecek
        Zelenskiy: Putin Belarus'u savaşa çekecek
        Bakan Fidan: Gazzelilerin zorla tahliyesi kabul edilemez
        Bakan Fidan: Gazzelilerin zorla tahliyesi kabul edilemez
        İran: Trump'ın adımı başarısızlığa mahkum
        İran: Trump'ın adımı başarısızlığa mahkum
        Vasiyete itiraz ettiler
        Vasiyete itiraz ettiler
        İmamoğlu hakkında 7 yıla kadar hapis istemi
        İmamoğlu hakkında 7 yıla kadar hapis istemi
        PFDK'dan Abdülkerim kararı!
        PFDK'dan Abdülkerim kararı!
        5 Şubat 2025: Bugün ne oldu?
        5 Şubat 2025: Bugün ne oldu?
        Kar tatili haberleri gelmeye başladı!
        Kar tatili haberleri gelmeye başladı!
        Sergen Yalçın'ın acı günü: Gürsoy Yalçın vefat etti
        Sergen Yalçın'ın acı günü: Gürsoy Yalçın vefat etti
        İstanbul'da kar yağışı!
        İstanbul'da kar yağışı!
        'Endeksin 3'e katlanması lazım'
        'Endeksin 3'e katlanması lazım'
        Aksungur İHA’ya kritik alanlarda özel görev
        Aksungur İHA’ya kritik alanlarda özel görev
        Lemina G.Saray için İstanbul'da!
        Lemina G.Saray için İstanbul'da!
        Turabi hakkında yakalama kararı
        Turabi hakkında yakalama kararı
        Uçak kazaları arttı: Komplo teorileri neler?
        Uçak kazaları arttı: Komplo teorileri neler?
        İki günde iki transfer!
        İki günde iki transfer!
        Google AI konusunda sözünden döndü!
        Google AI konusunda sözünden döndü!
        Hamburger köftesinde kalp pidede kanatlı eti
        Hamburger köftesinde kalp pidede kanatlı eti

        Benzer Haberler

        Elazığ'da bariyere çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı
        Elazığ'da bariyere çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı
        Elazığ'da kar etkili oldu
        Elazığ'da kar etkili oldu
        Elazığ İl Jandarma Komutanı Doğan, Ağın Kaymakamı Türkmenoğlu'nu ziyaret et...
        Elazığ İl Jandarma Komutanı Doğan, Ağın Kaymakamı Türkmenoğlu'nu ziyaret et...
        Elazığ'da hükümlüler yarıyıl tatilinde okullarda temizlik ve bakım çalışmas...
        Elazığ'da hükümlüler yarıyıl tatilinde okullarda temizlik ve bakım çalışmas...
        Elazığ'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 102 hükümlü yakalandı
        Elazığ'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 102 hükümlü yakalandı
        Elazığ'da ambulans ve otomobil çarpıştı: 2 yaralı
        Elazığ'da ambulans ve otomobil çarpıştı: 2 yaralı