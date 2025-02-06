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        Bakan Ersoy, Elazığ'da

        KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Elazığ'a geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.02.2025 - 20:29 Güncelleme: 06.02.2025 - 20:35
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        Bakan Ersoy, Elazığ'da
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        KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Elazığ’a geldi.

        Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bir dizi ziyaret için Elazığ’a geldi. Bakan Ersoy’a ziyaretinde AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı ve 25, 26 ve 27’nci Dönem Elazığ Milletvekili Metin Bulut da eşlik etti. Bakan Ersoy, daha sonra valiliği ziyaret etti. Bakan Ersoy’u Vali Numan Hatipoğlu, Elazığ milletvekilleri Prof. Dr. Erol Keleş ve Ejder Açıkkapı, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, 24 ve 27’nci Dönem Milletvekili Sermin Balık, AK Parti Elazığ İl Başkanı Şerafettin Yıldırım ve MHP Elazığ İl Başkanı Yunus karşıladı. Valilik ziyaretinde şeref defterini imzalayan Bakan Ersoy, daha sonra Vali Numan Hatipoğlu ile görüşerek kentteki çalışmalar hakkında bilgi aldı.

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