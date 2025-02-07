Elazığ'da kardan kapanan 113 köy yolu, ulaşıma açıldı

Elazığ'da etkili olan kar günlük yaşamı olumsuz etkilerken, 113 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekiplerinin 97 araç ve 120 personelle yaptığı çalışmanın ardından kapalı köy yolları yeniden ulaşıma açıldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.