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        Elazığ'da kardan kapanan 113 köy yolu, ulaşıma açıldı

        ELAZIĞ'da yolu kardan kapanan 113 köy yolu, ekiplerin çalışmasıyla yeniden ulaşıma açıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.02.2025 - 18:51 Güncelleme: 07.02.2025 - 18:55
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        Elazığ'da kardan kapanan 113 köy yolu, ulaşıma açıldı
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        ELAZIĞ’da yolu kardan kapanan 113 köy yolu, ekiplerin çalışmasıyla yeniden ulaşıma açıldı.

        Elazığ'da etkili olan kar günlük yaşamı olumsuz etkilerken, 113 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekiplerinin 97 araç ve 120 personelle yaptığı çalışmanın ardından kapalı köy yolları yeniden ulaşıma açıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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