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        Ailesi 3 yaşındayken resim yeteneğini keşfetti, 6 yılda 50'den fazla karakalem çalışması yaptı

        ELAZIĞ'da, ailesinin 3 yaşındayken fark ettiği resim yeteneğini geliştiren Reyyan Asya Tanrıkulu (9), 6 yılda aralarında 15'i portre, 50 karakalem çalışması yaptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.02.2025 - 11:35 Güncelleme: 27.02.2025 - 11:40
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        Ailesi 3 yaşındayken resim yeteneğini keşfetti, 6 yılda 50'den fazla karakalem çalışması yaptı
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        ELAZIĞ’da, ailesinin 3 yaşındayken fark ettiği resim yeteneğini geliştiren Reyyan Asya Tanrıkulu (9), 6 yılda aralarında 15’i portre, 50 karakalem çalışması yaptı.

        Sınıf öğretmeni Şeyma ve okul müdür yardımcısı Mehmet Emin Tanrıkulu çifti, çocukları Reyyan Asya’nın 3 yaşındayken keşfettikleri resim yeteneğini geliştirmesinde yardımcı oldu. Reyyan Asya, 6 yıllık sürede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve annesi Tenzile Erdoğan’ın portresinin de olduğu, 15’i portre 50 karakalem çalışması yaptı.

        RESİM ÖĞRETMENİ OLMAK İSTİYOR

        Resim öğretmeni olmak istediğini söyleyen Reyyan Asya Tanrıkulu, “Resim çizmeye annemin okulunda başladım. Annem derse giderken elime bir kağıt bir de kalem verdi. Bana ‘Bir şeyler çiz’ dedi. Ben de ne çizeyim diye sorunca, annem salyangoz ve deve çizmemi istedi. Ben de salyangoz ve deveyi çizmeye başladım. Bir ders saatinde teneffüs bitince annem yanıma geldi. Kağıdı eline aldı. Kağıda baktı ve şaşırdığını söyledi. Ben o gün bu gündür hep resim çiziyorum. Boş zamanlarımda telefonla uğraşmak yerine resim çizmek daha iyi geliyor” dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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