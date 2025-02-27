Ailesi 3 yaşındayken resim yeteneğini keşfetti, 6 yılda 50'den fazla karakalem çalışması yaptı

ELAZIĞ’da, ailesinin 3 yaşındayken fark ettiği resim yeteneğini geliştiren Reyyan Asya Tanrıkulu (9), 6 yılda aralarında 15’i portre, 50 karakalem çalışması yaptı.

Sınıf öğretmeni Şeyma ve okul müdür yardımcısı Mehmet Emin Tanrıkulu çifti, çocukları Reyyan Asya’nın 3 yaşındayken keşfettikleri resim yeteneğini geliştirmesinde yardımcı oldu. Reyyan Asya, 6 yıllık sürede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve annesi Tenzile Erdoğan’ın portresinin de olduğu, 15’i portre 50 karakalem çalışması yaptı.

RESİM ÖĞRETMENİ OLMAK İSTİYOR

Resim öğretmeni olmak istediğini söyleyen Reyyan Asya Tanrıkulu, “Resim çizmeye annemin okulunda başladım. Annem derse giderken elime bir kağıt bir de kalem verdi. Bana ‘Bir şeyler çiz’ dedi. Ben de ne çizeyim diye sorunca, annem salyangoz ve deve çizmemi istedi. Ben de salyangoz ve deveyi çizmeye başladım. Bir ders saatinde teneffüs bitince annem yanıma geldi. Kağıdı eline aldı. Kağıda baktı ve şaşırdığını söyledi. Ben o gün bu gündür hep resim çiziyorum. Boş zamanlarımda telefonla uğraşmak yerine resim çizmek daha iyi geliyor” dedi.