Apartman dairesi yandı

ELAZIĞ’da 5 katlı bir binanın 4’üncü katındaki dairede çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Sarayatik Mahallesi Dede Nusret Sokak’taki 5 katlı bir binanın 4’üncü katındaki dairede henüz bilinmeyen bir nedenle, sabah saatlerinde yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, evde kimsenin olmadığı belirlendi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.