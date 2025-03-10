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        Apartman dairesi yandı

        ELAZIĞ'da 5 katlı bir binanın 4'üncü katındaki dairede çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.03.2025 - 13:19 Güncelleme: 10.03.2025 - 13:25
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        Apartman dairesi yandı
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        ELAZIĞ’da 5 katlı bir binanın 4’üncü katındaki dairede çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Sarayatik Mahallesi Dede Nusret Sokak’taki 5 katlı bir binanın 4’üncü katındaki dairede henüz bilinmeyen bir nedenle, sabah saatlerinde yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, evde kimsenin olmadığı belirlendi.

        Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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