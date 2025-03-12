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        Elazığ'da çığ altında kalan köylüyü aramaya çıkan yakınları kurtardı

        ELAZIĞ'ın Kovancılar ilçesi Yoncabayır köyü yakınında meydana gelen çığda baş kısmı dışarıda olacak şekilde kar altında kalan Selahattin Tunç (52), kendisini aramaya çıkan yakınları tarafından kurtarıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.03.2025 - 00:58 Güncelleme: 12.03.2025 - 01:00
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        Elazığ'da çığ altında kalan köylüyü aramaya çıkan yakınları kurtardı
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        ELAZIĞ’ın Kovancılar ilçesi Yoncabayır köyü yakınında meydana gelen çığda baş kısmı dışarıda olacak şekilde kar altında kalan Selahattin Tunç (52), kendisini aramaya çıkan yakınları tarafından kurtarıldı. Hastaneye kaldırılan Tunç’un sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

        Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Yoncabayır köyüne yaklaşık 4 kilometre uzaklıkta meydana geldi. Selahattin Tunç, gezi amacıyla çıktığı bölgede düşen çığın altında kaldı. Baş kısmı dışarıda kalan Tunç’un eve dönmemesi üzerine yakınları aramaya çıkarken, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne de ihbarda bulundu. Çığ düşen bölgeyi fark eden yakınları yaptıkları aramada Selahattin Tunç'u gördü. Kar altından çıkarılan Tunç, bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kovancılar Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Tunç’un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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